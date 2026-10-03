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Sociedad

Miles de personas se manifiestan en toda España para pedir una huelga general por la crisis de vivienda

En Valencia hay al menos 9 agentes heridos y en Barcelona se suspendió la convocatoria por el temporal

Europa Press
03/10/2026 15:47
MADRID, 03/10/2026.- Manifestación convocada por el Sindicato de Inquilinas para denunciar la caída de los decretos de la vivienda y reclamar una rebaja del 50 % en los alquileres, la exigencia de contratos indefinidos y también la expropiación de las viviendas a los fondos buitres, mientras llama a la huelga general, este sábado. EFE/ Borja Sanchez-Trillo
La manifestación abarrota las calles de Madrid
EFE
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Varios miles de personas se han manifestado en diferentes ciudades de toda España para reclamar una huelga general por la crisis de vivienda y después de que el Congreso tumbara los decretos de vivienda del Gobierno para intentar poner soluciones en la crisis.

En concreto, se han convocado manifestaciones en 50 localidades de todo el país a lo largo del fin de semana y en Madrid, Bilbao, Segovia, Sevilla, Valencia, Santander, Las Palmas de Gran Canaria o Cádiz se han visto miles de personas protestando por la situación que sufre el país.

Las protestas cuentan también con el apoyo de Comisiones Obreras (CC.OO.) y la Unión General de Trabajadores (UGT), quienes pidieron este viernes la participación de la ciudadanía en todas ellas.

Galicia presente 

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 03/10/2026.- Concentración en la Plaza del Obradoiro, donde está instalada la 'Acampada pola Vivenda', para exigir que se tomen medidas para paliar las dificultades existentes en el acceso a un hogar. EFE/Xoán Rey
Concentración en la Plaza del Obradoiro, donde está instalada la 'Acampada pola Vivenda' EFE/Xoán Rey
EFE/Xoán Rey

Varios centenares de personas se han concentrado en la Plaza del Obradoiro para reclamar una vivienda "digna" y "soluciones permanentes" a la crisis habitacional, convocados por el Sindicato de Inquilinas y diversas plataformas por la vivienda.

La portavoz de la acampada del Obradoiro, Eirena Souto ha avanzado que la acampada es indefinida y que continuarán "exigiendo reformas que permitan vivir y que permitan a todas las personas, independientemente de posibles discriminaciones que sufran por cuestiones raciales, por pertenecer al colectivo LGTBI o por estar en situación irregular, disponer de una vivienda".

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Madrid, Valencia y más ciudades

La manifestación más numerosa se ha producido en Madrid donde unas 70.000 personas, según la Delegación del Gobierno, han participado en cuatro marchas simultáneas desde diferentes puntos de la capital que han confluido en Cibeles. El Sindicato de Inquilinas, que es quien ha organizado las protestas, ha elevado la cifra hasta los 500.000 manifestantes en Madrid.

En Valencia se han visto altercados entre la policía y los manifestantes, que querían concluir la movilización en el Palau de Les Arts, lugar donde se estaba celebrando un foro de inversión inmobiliaria. Los agentes han intervenido con cargas, gas lacrimógeno y pelotas de goma para contener el acceso de los manifestantes al recinto. Al momento se reportan nueve agentes heridos.

VALENCIA, 03/10/2026.- La manifestación en València por la vivienda ha vivido momentos de tensión este sábado al final del recorrido, con enfrentamientos con la policía que custodiaba el Palau de Les Arts, en cuyo interior se celebra un congreso de inversión inmobiliaria.La marcha, convocada por cuatro colectivos, ha partido a las 11 de la mañana de la Porta de la Mar hasta llegar al Palau de les Arts, en cuyo interior se celebra el encuentro 'Valencia Real Estate Summit 2026', con profesionales del sector inmobiliario, la inversión, el emprendimiento y el liderazgo. EFE/ Kai Forsterling
La manifestación en València ha vivido momentos de tensión este sábado al final del recorrido, con enfrentamientos con la policía que custodiaba el Palau de Les Arts
EFE

Por su parte, la manifestación que se había convocado en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) se ha suspendido a causa de las lluvias y el temporal que afecta a Cataluña. No se ha cancelado la manifestación de Girona, donde unas 400 personas han querido protestar por el rechazo a los decretos.

Entre el sonido de llaves agitándose se han escuchado diferentes cánticos y proclamas para denunciar la crisis de vivienda en el país como "fuera rentistas de nuestros barrios" o "de norte a sur, de este a oeste, ganaremos esta lucha cueste lo que cueste".

En las diferentes manifestaciones, los participantes han portado pancartas con diferentes mensajes para protestar por la crisis. En Madrid se han visto carteles con mensajes como "ni una Maricarmen más", "casas para vivir", "nuestros barrios no se venden", "esto no es tetris, no cabemos cinco en treinta metros cuadrados", y otras con diferentes propuestas como bajar un 50% los precios de los alquileres, expropiar viviendas a fondos 'buitre' o ir hacia una huelga general.

Huelga general 

La portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid, Valeria Racu, ha ofrecido declaraciones al inicio de las manifestaciones y ha apuntado que la huelga general por la vivienda será "pronto" y ha avisado que "gobierne quien gobierne" no van a tolerar otros cuatro años sin atajar el mayor problema del país porque "ahora sí empieza la legislatura de la vivienda".

Sobre las posibles fechas, la portavoz ha dicho que aunque se empieza a construir "hoy mismo", todavía no hay ninguna concreta porque todavía se está llegando a un acuerdo con los sindicatos laborales mayoritarios para organizarla de tal manera que sea "histórica" y con una participación "como no se ha visto en años".

La portavoz ha destacado que las manifestaciones han demostrado que "el poder vuelve a las calles" y ha advertido que "esto es un aviso a navegantes". "Gobierne quien gobierne, no vamos a tolerar otros cuatro años sin atajar el mayor problema de este país", ha remachado.

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