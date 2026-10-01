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Sociedad

Un tribunal anula el veto a Naomi Campbell para ejercer como patrona de una ONG

Efe
01/10/2026 19:17
La modelo Naomi Campbell
Archivo El Ideal Gallego
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La modelo británica Naomi Campbell ganó este jueves un recurso contra la prohibición de cinco años que le impuso en 2024 el regulador de organizaciones benéficas para ejercer como patrona de Fashion for Relief, la ONG que fundó en 2005, tras detectar irregularidades en su gestión.

Un tribunal de tres jueces dictaminó que, aunque Campbell tenía parte de responsabilidad en los fallos de la entidad, fue víctima del engaño de otra de las patronas, Bianka Hellmich. La corte concluyó que las irregularidades más graves, incluidos el "uso indebido de fondos" y pagos no autorizados a Hellmich por unas 290.000 libras (340.000 euros), fueron consecuencia de la actuación de esta, que ocultó las operaciones a la modelo.

"Hellmich la engañó, utilizó documentos falsificados y una dirección de correo electrónico falsa que se hacía pasar por la de Campbell, y también engañó a asesores profesionales y a la Comisión (de Beneficencia)", señala el dictamen, que añade que la modelo "no estuvo involucrada ni tuvo conocimiento de esa conducta".

Responsabilidad

El tribunal reconoció que Campbell compartía la responsabilidad por algunos fallos de gestión, entre ellos "la presentación tardía de las cuentas y deficiencias en las actas", pero consideró que, dado el "engaño continuado" al que fue sometida, esas carencias no bastaban para considerarla no apta para ejercer como patrona.

Tras conocer la decisión, la modelo dijo estar "muy agradecida" a los jueces por "tomarse el tiempo" de escuchar su versión y "ver la verdad de lo ocurrido". "Dar a los demás es parte de quien soy, por lo que, que eso se pusiera en duda, me dolió profundamente", declaró.

Fondos para los afectados del 'Katrina'

Campbell, de 56 años y una de las modelos más reconocidas de la década de 1990, fundó Fashion for Relief en 2005 en Estados Unidos para recaudar fondos de ayuda a los afectados por el huracán Katrina, y en 2015 registró la ONG en el Reino Unido.

La Comisión de Beneficencia abrió una investigación en 2021 ante supuestas irregularidades administrativas y la disolvió en 2023, mientras que en 2024 inhabilitó a Campbell durante cinco años, a Hellmich por nueve y a Veronica Chou durante cuatro.

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