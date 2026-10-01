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Sociedad

La superficie forestal quemada en España en lo que va de año supera la barrera de las 300.000 hectáreas

La cifra supone más de tres veces la media de las últimas dos décadas por estas mismas fechas

Efe
01/10/2026 23:23
Vista del incendio de Calvos de Randín en Ourense el pasado 24 de septiembre
Vista del incendio de Calvos de Randín en Ourense el pasado 24 de septiembre
Brais Lorenzo (Efe)
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La superficie forestal quemada en España en los primeros nueve meses del año se sitúa en 300.998 hectáreas (ha), más de tres veces la media de las últimas dos décadas por estas fechas, tras haberse incrementado en 1.165 ha en la última semana, según datos actualizados del Sistema Europeo de Información Sobre Incendios Forestales (Effis).

 El dato acumulado en lo que va de año contrasta con la media de hectáreas quemadas en estas fechas en los dos últimos decenios, que asciende a 88.788,45 ha, de acuerdo a las cifras facilitadas por el servicio europeo Copernicus, hasta este 1 de octubre.

 La metodología del servicio se basa en estimaciones a partir de imágenes por satélite, con resultados que no siempre coinciden con los datos sobre el terreno que facilitan los gobiernos nacionales. Concluido ya el verano, la cifra de hectáreas quemadas en España confirma la virulencia de los fuegos en esta última temporada.

 Solo entre el 21 de junio y el 23 de septiembre la cifra de hectáreas arrasadas se situó en torno a 260.000. Otros años catastróficos en hectáreas quemadas según informes anuales del Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco), han sido: 1985 (con 484.476); 1978 (con 439.526); 1994 (con 437.635); 1989 (con 426.693) y 2025 (con 354.747).

Incidentes recientes

Entre los incidentes recientes más relevantes en los últimos días cabe destacar el de Igualeja y Parauta, Málaga, que obligó a confinar los municipios y a evacuar a decenas de personas. 

Otro en Leitza-Ezkurra, Navarra, se declaró el 27 de septiembre, con la implicación de bomberos, helicópteros del Gobierno de Navarra y otros medios aéreos; en cuanto al de Robledillo de la Vera, Cáceres, llegó a activar el nivel 1 de peligrosidad.

 También el de Tuéjar, Valencia, figura entre los últimos grandes incendios del año. Hasta ayer a nivel de la Unión Europea (UE), los incendios han afectado a 686.071 ha. Solo durante la última semana se quemaron 2.659 y se contabilizaron 16 incendios de al menos 30 ha en la UE.

Hacienda pide a la UE activar Fondo de Solidaridad para afectados por los incendios de este verano

Por su parte, el Ministerio de Hacienda ha solicitado a la Comisión Europea activar la ayuda contemplada en el Fondo Europeo de Solidaridad (Fsue) para atender a los afectados por los incendios forestales de este verano y contribuir a paliar unos daños cuyo impacto directo en los territorios afectados se eleva a más de 3.500 millones.

 Los fuegos han afectado especialmente a Andalucía, Castilla-La Mancha, Madrid, Castilla y León y Aragón. Se han visto perjudicadas, sobre todo, áreas naturales y rurales.

 El Ministerio recordó que estos fuegos se han desarrollado en un contexto meteorológico “excepcionalmente adverso”. Este verano ha sido el más cálido registrado en España desde el inicio de la serie histórica en 1961 y se han producido sucesivas olas de calor.

 En la misiva, el Ejecutivo ha recordado la “excepcional gravedad” de estas catástrofes, que, en algunos casos han causado la pérdida de vidas humanas, en concreto 16 fallecidos. 

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