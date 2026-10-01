Junts rechaza los decretos de vivienda del Gobierno y pide su retirada

Acampada organizada en Santa Cruz de Tenerife Miguel Barreto Efe)

La Ejecutiva de Junts per Catalunya ha rechazado validar los dos decretos de vivienda que el Gobierno llevará este viernes al Congreso de los Diputados y ha pedido su retirada, además de solicitar un nuevo texto que "comience a revertir la grave situación de la vivienda".

En el comunicado de este jueves por la noche, ha considerado que "muchas de las medidas incluidas provocarán el efecto contrario de lo que pretenden", y asegura que reducirán la oferta de viviendas de alquiler, incrementarán los precios y dificultarán aún más el acceso a la vivienda de las personas con menos capacidad económica.

Junts afirma que en cuanto este nuevo texto esté listo, el partido pedirá que se convoque un Consejo de Ministros para aprobarlo mediante un nuevo real decreto ley: "En estas condiciones, Junts per Catalunya dará su voto favorable".

En el texto, advierte de que con menos oferta los inquilinos "tendrán que competir entre ellos por un número cada vez más reducido de viviendas".

Constata que "no se paran los fondos buitre" ya que, con el redactado actual, considera que estas entidades podrán continuar adquiriendo viviendas y promoviendo desahucios de inquilinos vulnerables.

No se resuleve la protección

Opina que con estos decretos "no se resuelve adecuadamente la protección de los inquilinos vulnerables", porque no se garantiza el pago por parte de la Administración.

También señala que determinadas medidas "suponen la expropiación por decreto del ahorro de tres generaciones de familias", y que buena parte de las viviendas que acaben saliendo del mercado de alquiler para ponerse a la venta difícilmente serán accesibles para la clase media y trabajadora, mientras que alerta que los compradores con más capacidad económica dispondrán de más opciones para adquirirlos.

"En resumen, una norma que pretendía proteger el acceso a la vivienda acabará haciendo más difícil encontrar un piso, más difícil pagarlo y más difícil acceder para las familias de clase media y trabajadora", y añade que la Ejecutiva ha aprobado por unanimidad esta propuesta.