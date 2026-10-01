Enterrar una bolsita de té usada en la tierra de las macetas: para qué sirve y qué beneficio tiene para las plantas

Bolsa de te en una planta Cedida

Muchas casas tiran la bolsita de té a la basura en cuanto se enfría la taza, sin saber que ese resto todavía tiene un segundo uso dentro del tiesto de cualquier planta de interior. Enterrar la bolsita usada, ya fría y escurrida, a un par de centímetros de profundidad en la tierra de la maceta aporta nutrientes que se liberan poco a poco y mejora la capacidad del sustrato para retener agua entre riego y riego.

El truco funciona porque el té contiene nitrógeno, taninos y otros compuestos orgánicos que, al descomponerse lentamente en la tierra, actúan como un abono suave de liberación progresiva, muy distinto al efecto brusco de un fertilizante químico concentrado.

Por qué funciona: la fibra retiene la humedad

La propia fibra de la bolsita, cuando se biodegrada, mejora la estructura del sustrato y ayuda a que retenga la humedad durante más tiempo, algo especialmente útil en plantas de interior que se riegan de forma irregular. Los taninos del té, además, tienen un efecto ligeramente acidificante que benefician en particular a plantas que prefieren sustratos ácidos, como las azaleas o los helechos.

El nitrógeno liberado favorece el desarrollo de hojas verdes y vigorosas, aunque conviene aplicarlo en dosis moderadas, ya que una sola bolsita por maceta mediana es suficiente, y no conviene repetir el gesto más de una vez cada dos o tres semanas.

Cómo hacerlo bien, paso a paso

Antes de enterrar la bolsita hay que retirar siempre la grapa metálica que sujeta el hilo y la etiqueta de papel, porque ninguna de las dos se descompone en la tierra y pueden acabar oxidándose o enmoheciéndose dentro de la maceta. Solo debe quedar la bolsita de tela o de papel con las hojas de té en su interior.

Se entierra a poca profundidad, cerca del borde de la maceta y no pegada al tallo de la planta, y se cubre con una fina capa de tierra. El proceso de descomposición completo tarda entre dos y cuatro semanas, según la humedad y la temperatura ambiente.

Cuándo no conviene hacerlo

En plantas que prefieren sustratos neutros o alcalinos, como muchos cactus y suculentas, el efecto acidificante del té puede resultar contraproducente, así que este truco se reserva mejor para plantas de hoja verde e interior que agradecen un sustrato ligeramente ácido. Y si la bolsita procede de un té aromatizado con aceites esenciales fuertes, conviene evitarlo, porque algunos compuestos aromáticos pueden resultar agresivos para las raíces más delicadas.

Tampoco conviene abusar de la frecuencia pensando que más bolsitas equivalen a más nutrientes. El exceso de materia orgánica sin descomponer del todo puede favorecer la aparición de mosquitos del sustrato, un problema habitual en plantas de interior que se riegan con generosidad. Una bolsita por maceta, espaciada en el tiempo, es la proporción que mejor funciona sin generar ese efecto contrario al buscado.

Quien tenga varias plantas en casa puede además alternar el té con otros restos de cocina de efecto parecido, como la cáscara de plátano triturada o los posos de café ya usados, rotando el aporte de nutrientes en vez de repetir siempre el mismo resto vegetal en todas las macetas del salón.