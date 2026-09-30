Torres confía en recuperar la normalidad en las playas de Ceuta antes del 15 octubre

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, comparece este miércoles, en Ceuta EFE

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha señalado este miércoles que se puede lograr que las playas de Ceuta recuperan la normalidad antes del 15 de octubre y ha apuntado que cree que no será necesario abrir más recursos para la acogida de migrantes.

"Lo voy a intentar con todos los medios y en eso estamos trabajando" ha asegurado Torres en rueda de prensa en Ceuta, tras presidir la reunión del Comité de Situación en la Delegación del Gobierno.

El ministro espera que ese entorno natural de las playas ceutíes "se recupere cuanto antes y podemos lograr esa fecha", tras el traslado ayer de unos 400 migrantes que estaban en la playa de Benítez hacia el centro de acogida de Loma Colmenar.

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"Fue una operación de traslado que se realizó de forma exitosa y sin daños personales y seguimos trabajando en la filiación, los triajes y los expedientes", ha dicho.

Próximos recursos

El ministro ha dicho que ya se ha reubicado a 63 mujeres en La Hípica y que en los próximos días se espera trasladar otras 540 al antiguo campo de fútbol del cuartel de Caballería y otras 300 y niños acompañados cerca de la Mezquita.

Además, se ha referido al recurso que se puede habilitar junto a la cárcel de Fuerte Mendizábal para decir que "será el último porque con lo que tenemos es suficiente".

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El ministro ha aludido a los centros abiertos en Loma Margarita, La Hípica, la explanada del Guano, las dos parcelas del puerto y las dos de Loma Colmenar. "El decreto también incluye el antiguo cuartel de la K-8 que no pensamos que sea necesario ocupar ni tampoco otro segundo espacio en Loma Colmenar ya que con los ocho emplazamientos pensamos que no son precisos más", ha comentado.

Nuevas cifras

Ángel Víctor Torres ha actualizado las cifras con la realización ya de 3.336 triajes y ha dicho que entre el 25 y el 30 por ciento de estas personas no piden protección internacional. "El trabajo intensivo está provocando muchos retornos por la incoación de estos expedientes".

Desde el 10 de agosto han retornado voluntariamente a su país 8.223 personas, "lo que supone 1.432 más que hace siete días, porque muchos saben que van a tener expedientes de devolución y deciden regresar a Marruecos".

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Asimismo, en este periodo se ha contabilizado 453 expulsados por su participación en diferentes acciones delictivas.

Ha vuelto a insistir en que "nadie es capaz de decir los migrantes que quedan en Ceuta, ni adultos ni menores" pero ha actualizado que las entradas los días 30 y 31 de julio "estarían cercanas a la población de Ceuta", situada en unos 83.000 habitantes.

"La intención es que cada día haya menos migrantes y menos presión, la voluntad de todos debe ser ayudar y es falso decir que todos se pueden devolver. Lo que sí puedo garantizar es que Ceuta no será un CETI y la normalidad se va a alcanzar, siempre respetando el derecho internacional", ha comentado.