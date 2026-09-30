La mayoría de los españoles cree que el acceso a la primera vivienda empeorará o seguirá igual

Una persona mira la oferta de una inmobiliaria en Mahón, Menorca Archivo El Ideal Gallego

El 86% de los españoles considera que el derecho a una vivienda digna no está garantizado para todos los ciudadanos y el 83% que el acceso a la primera vivienda empeorará o seguirá igual en el futuro.

Son las opiniones recogidas en el estudio 'Actitudes hacia el estado de bienestar (III)' publicado este miércoles por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), elaborado con una muestra de más de 6.000 entrevistas realizadas del 10 al 17 de septiembre de 2026.

En concreto, el 68,4% cree que el “acceso a una vivienda digna y adecuada” solo está garantizada para algunas personas, un 18,2% para nadie y tan solo el 11,9% apunta a que sí lo está para todos.

Sobre el futuro de la situación de la vivienda, el 65,9% cree que este aspecto empeorará, frente a un 17,2% que considera que seguirá igual y un 14,3% que opina que mejorará.

Otros ítems valorados

Los encuestados valoran “muy o bastante satisfactoriamente” el funcionamiento del transporte público (56,2%) la enseñanza (54%) y la seguridad ciudadana (50,9%).

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No obstante, creen que las administraciones públicas deberían gastar más en sanidad (94,6%); en educación (92,6%) y en prevención de incendios forestales (92,1 %).

El 70,7% de los españoles considera que se hacen diferencias a la hora de aplicar las leyes según de quién se trate; el 26,6% estima que se da el mismo trato a todas las personas.

Pesimismo en pensiones y sanidad

Los encuestados se muestran también poco optimistas respecto al sistema público de pensiones y la atención sanitaria.

El 57,5% afirma que el sistema público de pensiones empeorará, mientras que un 25,2% asegura que seguirá igual y un 13,8% que mejorará.

Además, un 51,1% piensa que la atención sanitaria empeorará en nuestro país, frente al 25% que cree que no habrá cambios y el 21,9% que mejorará.

Los encuestados valoran “poco o nada satisfactoriamente” la prevención y extinción de los incendios forestales (71,7%), los servicios de justicia (69,4 %) y la ayuda a personas dependientes (61,8 %).

En torno a los impuestos

El 68,9% de los encuestados no cree que pague más impuestos quien más tiene, mientras que el 28,1% si lo cree así.

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El 58,7% de los españoles creen que en su conjunto la sociedad “se beneficia poco o nada” de lo que se paga en impuestos y cotizaciones, mientras que el 26,7% sí cree que la sociedad se beneficia “mucho o bastante”.

Sobre la percepción de lo que reciben de las administraciones públicas respecto a lo que pagan de impuestos, un 60,9% manifiesta que menos de lo que paga. Un 27,5% más o menos lo que paga. Y un 8,9% más de lo que paga.

Servicios públicos

Los servicios de farmacia son los mejor puntuados con un 8,23 (sobre 10), internet un 7,71, las tiendas de alimentación un 7,55 y los colegios de educación primaria un 6,84.

La mayoría de los encuestados asegura que va andando a los principales servicios públicos que necesita, como al centro de salud (el 87,7%), al colegio (el 89%) o a la farmacia (el 93,9%).

El 52,4% de los encuestados considera que, en España, no todas las personas tienen las mismas oportunidades para acceder a los servicios públicos, mientras que el 46,9% sí cree que las tienen.

Cerca del 70% cree que no está garantizado para todas las personas vivir en un medioambiente adecuado y el 60% considera que tampoco lo están la inclusión social y la plena autonomía de las personas con discapacidad.