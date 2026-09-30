Casco para patinetes, 15 años de edad mínima y más protección a ciclistas: nuevas normas de tráfico desde mañana

Dos personas andan en bici por A Coruña Archivo El Ideal Gallego

La reforma del Reglamento General de Circulación entra en vigor este jueves 1 de octubre: obliga a los usuarios de patinetes eléctricos a llevar casco de protección en todo momento, fija en 15 años la edad mínima para conducir un vehículo de movilidad personal y refuerza las normas de seguridad para los ciclistas, con nuevas exigencias para los conductores al adelantarlos.

Patinete eléctrico

Para poder conducir un vehículo de movilidad personal (VMP), es decir un patinete eléctrico, es necesario tener por lo menos 15 años. El casco es obligatorio.

Por la noche, o en caso de poca visibilidad, debe usarse elemento reflectante. Ambas son una infracción grave con sanción económica de 200 euros.

También es obligatorio llevar encendidas las luces y se permite su circulación fuera de ciudad por vías ciclistas o carriles bicis.

Los ciclistas

En las vías interurbanas el casco es obligatorio para todos los ciclistas, se eliminan todas las exenciones existentes.

Para adelantar a los ciclistas se debe reducir la velocidad 20 kilómetros por hora con respecto al límite de la vía.

También se debe mantener la separación lateral mínima de 1,5 metros y en caso de haber más de un carril por sentido se debe cambiar de carril.

En las vías urbanas los ciclistas deben circular por el centro del carril. Debe haber una seguridad mínima de 5 metros entre vehículos de motor y las bicicletas que circulen delante por el mismo carril.

Además, en vías de un solo carril, con la velocidad limitada a 30 kilómetros por hora o inferior y previa a la señalización perceptiva, la autoridad municipal podrá permitir circular a las bicicletas en los dos sentidos.

Motocicletas y ciclomotores

Son obligatorios los guantes de protección en vías interurbanas.

Se debe llevar calzado cerrado, en cualquier tipo de vía. Además de casco homologado, no simplemente certificados.

Los motoristas podrán conducir por el arcén derecho en situaciones de congestión, sin superar la velocidad de 30 kilómetros hora y previa señalización del tramo.

Usos profesionales ('riders')

Todas las personas que usen bicicletas, patinetes eléctricos, ciclomotores o motocicletas para desarrollar una actividad profesional deben usar cascos y chaleco obligatoriamente.

Peatones

Como norma general en pasos de peatones con semáforos no podrá coincidir la luz ámbar intermitente para vehículos con la luz verde permanente para peatones.

En las calles con plataforma única, es decir que la calzada y la acera están al mismo nivel, los peatones tendrán prioridad.

Se dota de entidad jurídica a las vías acondicionadas para el acceso de menores a los centros educativos, tanto a pie, en transporte público o medios de movilidad no motorizados.

También se introduce la obligación del uso del elemento reflectante por parte de peatones que transiten por vías interurbanas durante la noche o en condiciones de escasa visibilidad.

Nieve y carriles de emergencia

Está prohibido adelantar, tanto en autopistas como autovía, cuando la circulación se vea dificultada por nieve y hay que dejar libre el carril izquierdo para vehículos de emergencia y quitanieves.

En caso de retención, los vehículos deben orillarse para dejar espacio libre para un carril de emergencia que permita el paso de servicios prioritarios.

Vías de dos carriles : Orillarse a los lados dejando espacio libre central

: Orillarse a los lados dejando espacio libre central Vías de tres carriles: El carril izquierdo se orilla a la izquierda, el central y el derecho a la derecha.

Para rebasar a otro vehículo inmovilizado, ya sea por accidente, avería, labores de auxilio, mantenimiento o regulación de tráfico deben dejar una separación lateral de 1,5 metros y reducir la velocidad al menos 20 km/h del límite de la vía.

Cinturones

Serán obligatorios, en todo momento, para conductores de taxis, vehículos de mercancías y enseñanza en la conducciones.

Excepción : pasajeros de ambulancias, para permitir la asistencia técnico-sanitaria en ruta cuando servicio de urgencia ocupen el habitáculo del paciente.

Autocarvanas

No podrán extender elementos que sobresalgan del perímetro del vehículo, deberán descansar sobre los neumáticos y no podrán verter fluidos procedentes del habitáculo.

Por primera vez, la norma recoge una definición de "usuario vulnerable de la vía", aquel que, por razón del medio de desplazamiento que utiliza o por las características físicas del grupo de edad al que pertenece, tiene un mayor riesgo de sufrir lesiones en caso de accidente de tráfico o que éstas sean de mayor gravedad.

Los artículos referidos al alumbrado obligatorio para VMP y al casco homologado para usuarios de motocicletas entrarán en vigor, dentro de un año, el 1 de octubre de 2027.

Por su parte, el artículo relativo a la obligación de guantes de protección homologados se hará efectivo cuando entre en vigor la orden ministerial que regule sus especificaciones técnicas. Mientras tanto, se utilizarán guantes de protección de las mismas características de los que se usan en la actualidad.

Los principales cambios de la normativa DGT

Las sanciones

Las sanciones se determinan conforme a la Ley sobre Tráfico, teniendo el cuenta el nivel de las infracciones como leves, graves o muy graves.

Las infracciones leves pueden alcanzar los 100 euros, 200 las graves y 500 las muy graves.

La Dirección General de Tráfico ha señalado sanciones de 200 euros para incumplimientos como no utilizar guantes o calzado cerrado en moto, circular en patinete sin casco o incumplir algunas obligaciones de visibilidad. No respetar la distancia mínima a la hora de rebasar otros vehículos averiados o accidentados también se considera grave, así como no hacer caso a las indicaciones de dejar libre el carril izquierdo cuando hay nieve.

En cambio no todas las infracciones graves implican la retirada de puntos. Pueden retirarse 6 puntos por adelantar poniendo en peligro o entorpeciendo a ciclistas o sin respetar la separación.

No mantener la distancia de seguridad con el vehículo precedente puede suponer la pérdida de 4 puntos, al igual que no utilizar correctamente el casco u otros elementos de protección obligatorios.