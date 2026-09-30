Almódovar se convierte en oficial y Javier Cercas en caballero

Emmanuel Macron y Pedro Almodovar, durante el acto entrega de condecoraciones que ha otorgado la República Francesa al cineasta y al escritor EFE

El presidente francés, Emmanuel Macron, condecoró al cineasta Pedro Almodóvar y al escritor Javier Cercas con la Legión de Honor en una ceremonia celebrada durante su visita de Estado a Madrid y a la que asistió el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, informó este miércoles el Elíseo.

Sánchez felicitó a ambos por las condecoraciones y les agradeció por hacer de España "una potencia cultural". "Y, sobre todo, gracias por habernos ayudado a todos a mirar más allá", añadió el presidente del Gobierno en un mensaje en X.

El director de películas premiadas a nivel internacional como 'Hable con ella' o 'Todo sobre mi madre' acudió a la ceremonia con su hermano, Agustín, quien aseguró que se trata de un "día de gloria para la cultura española", al informar en sus redes sociales del acto.

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Según se puede ver en las fotografías publicadas por Moncloa, la sede del Gobierno español, Almodóvar y Cercas recibieron la Legión de Honor, la más alta condecoración francesa por méritos civiles, de mano de Macron y de su esposa Brigitte. Macron.

El cineasta recibió la condecoración en grado de oficial y el escritor, en el de caballero.

Precisamente, Macron y el autor de 'Anatomía de un instante' compartieron ayer un acto en el Paraninfo de la Universidad Complutense de Madrid en el que hablaron del avance de los extremismos en Europa y los peligros de la IA y las redes sociales.

Macron ya invitó a Cercas a una cena en el Elíseo en febrero de 2023 cuando se honraba la entrada del escritor Mario Vargas Llosa en la Academia Francesa; acto al que también asistió el rey emérito Juan Carlos I.

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La Legión de Honor ya ha sido entregada a otras personalidades españolas como el pintor Joaquín Sorolla, el ciclista Miguel Indurain, y, en su más alto grado, a Juan Carlos I.