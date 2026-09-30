Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Sociedad

Almódovar se convierte en oficial y Javier Cercas en caballero

Emmanuel Macron distinguió al cineasta y al escritor con la Legión de Honor

Efe
30/09/2026 22:20
MADRID, 30/09/2026.- El presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron (d) y el realizador Pedro Almodovar, durante el acto de imposición de condecoraciones que ha otorgado la República Francesa al cineasta y al escritor, este miércoles en Casa de Velázquez, en Madrid. EFE / Fernando Calvo / Moncloa. ***SOLO USO EDITORIAL / SOLO USO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA/ (CRÉDITO OBLIGATORIO)***
Emmanuel Macron y Pedro Almodovar, durante el acto entrega de condecoraciones que ha otorgado la República Francesa al cineasta y al escritor
EFE
beowner620V2
COLIMA 620
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

El presidente francés, Emmanuel Macron, condecoró al cineasta Pedro Almodóvar y al escritor Javier Cercas con la Legión de Honor en una ceremonia celebrada durante su visita de Estado a Madrid y a la que asistió el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, informó este miércoles el Elíseo.

Sánchez felicitó a ambos por las condecoraciones y les agradeció por hacer de España "una potencia cultural". "Y, sobre todo, gracias por habernos ayudado a todos a mirar más allá", añadió el presidente del Gobierno en un mensaje en X.

El director de películas premiadas a nivel internacional como 'Hable con ella' o 'Todo sobre mi madre' acudió a la ceremonia con su hermano, Agustín, quien aseguró que se trata de un "día de gloria para la cultura española", al informar en sus redes sociales del acto.

Alfombra roja en la clausura de la Semana Internacional de Cine de Betanzos

Ángel de la Cruz recibe el premio a toda una trayectoria en la Semana de Cine de Betanzos

Más información

Según se puede ver en las fotografías publicadas por Moncloa, la sede del Gobierno español, Almodóvar y Cercas recibieron la Legión de Honor, la más alta condecoración francesa por méritos civiles, de mano de Macron y de su esposa Brigitte. Macron.

El cineasta recibió la condecoración en grado de oficial y el escritor, en el de caballero.

Precisamente, Macron y el autor de 'Anatomía de un instante' compartieron ayer un acto en el Paraninfo de la Universidad Complutense de Madrid en el que hablaron del avance de los extremismos en Europa y los peligros de la IA y las redes sociales.

Macron ya invitó a Cercas a una cena en el Elíseo en febrero de 2023 cuando se honraba la entrada del escritor Mario Vargas Llosa en la Academia Francesa; acto al que también asistió el rey emérito Juan Carlos I.

Imagen que acaba de incorporar el Archivo de Betanzos

Una chica Almodóvar en Betanzos

Más información

La Legión de Honor ya ha sido entregada a otras personalidades españolas como el pintor Joaquín Sorolla, el ciclista Miguel Indurain, y, en su más alto grado, a Juan Carlos I.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Vista de la playa del Trampolín de Ceuta, este miércoles. Mientras focos, drones y prismáticos de las fuerzas de seguridad miran este miércoles a la frontera que separa España de Marruecos ante el llamamiento a una nueva entrada masiva de migrantes, algo que hasta este mediodía no se había producido, la vida sigue abriéndose paso al otro lado de Ceuta, en la ya conocida playa del Trampolín. EFE/ Reduan

Ceuta registra 8 casos de tuberculosis, 15 de varicela y 29 casos de sarna en migrantes
EFE
El artista Diego Armín

El artista Diego Armín abre su primer estudio en A Coruña y presenta 'Knight’s Tour'
Redacción
MADRID, 30/09/2026.- El presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron (d) y el realizador Pedro Almodovar, durante el acto de imposición de condecoraciones que ha otorgado la República Francesa al cineasta y al escritor, este miércoles en Casa de Velázquez, en Madrid. EFE / Fernando Calvo / Moncloa. ***SOLO USO EDITORIAL / SOLO USO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA/ (CRÉDITO OBLIGATORIO)***

Almódovar se convierte en oficial y Javier Cercas en caballero
EFE
"Confeccionado desde nuestra historia, para el ahora", así presenta Zara la colección que John Galliano ha diseñado para la firma gallega.- EFE/Inditex

Así son las prendas que Galliano presenta para Zara con Re{form}
Inmaculada Tapia