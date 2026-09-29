La reina Letizia luce moda española y la tiara floral en la cena de gala con los Macron

Felipe VI y Letizia (i), con el presidente Emmanuel Macron (2-i) y la primera dama Brigitte Macron (d) a su llegada a la cena de gala que se celebra este martes en el Palacio Real EFE

Los reyes han ofrecido una cena de gala en el Palacio Real en honor del presidente francés, Emmanuel Macron, y la primera dama, Brigitte Macron, que este martes han iniciado un viaje de Estado de dos días a España, un momento para el que la reina ha elegido un elegante vestido azul celeste cedido por la firma Carolina Herrera New York.

Un delicado diseño de Wes Gordon con el cuello transparente bordado con flores de pasamanería con brillos que caen sobre el cuerpo y mangas abiertas hasta el suelo, que dan volumen a una silueta recta.

Con el cabello recogido en un moño, la reina Letizia ha elegido como pendientes chatones de la reina Victoria Eugenia y ha optado por la tiara floral, una pieza de 1867 compuesta por flores de diamantes en platino, con talla brillante y perilla.

No es la primera vez que la reina utiliza un vestuario que luego debe devolver a la firma que se lo ha prestado, sucedió durante la velada en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona en el mes de julio con motivo de los Premios Princesa de Girona 2026.

La reina Letizia (d) lució un vestido de la firma Carolina Herrera New York EFE

En aquella ocasión se trataba de un top negro de pedrería en manga corta, un diseño de la misma firma, que pertenece al grupo Puig.

Además de reutilizar prendas de su fondo de armario, como ha sucedido la mañana de este martes al recibir al mandatario francés y a su esposa con un vestido de Pertegaz (cuando el diseño creativo estaba en manos de Jorge Vázquez) gris, con grandes flores, que estrenó en los Premios Princesa de Asturias de 2019, comienza a ser habitual que la reina opte por prestamos de grandes firmas.

Así lo hizo, también en la cena con la que se daba comienzo a los Juegos Olímpicos de París de 2024, una noche en la que lució un vestido de pedrería de Dior.

Brigitte Macron ha llegado al Palacio Real con un vestido blanco con los laterales en plata, un diseño luminoso y favorecedor.