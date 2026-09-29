El Supremo rechaza la demanda de Julio Iglesias contra Yolanda Díaz por falta de competencia

Julio Iglesias EFE

El Tribunal Supremo ha rechazado por falta de competencia la demanda del cantante Julio Iglesias por intromisión ilegítima en el derecho al honor y la intimidad personal contra la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, por unas manifestaciones públicas sobre él.

La Sala Civil ha dictado un auto en el que acuerda la inadmisión a trámite de la demanda al considerar que es competencia de las secciones civiles de los tribunales de instancia.

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Los abogados del cantante demandaron a la vicepresidenta segunda por unas declaraciones realizadas en su cuenta de la red social Bluesky y en el programa 'La Hora de la 1', en RTVE, el pasado enero, a raíz de la denuncia de dos exempleadas contra Iglesias por delitos de abuso sexual, que fue archivada por la Fiscalía de la Audiencia Nacional.