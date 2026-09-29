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Sociedad

El Supremo rechaza la demanda de Julio Iglesias contra Yolanda Díaz por falta de competencia

Efe
29/09/2026 14:58
Julio Iglesias
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EFE
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El Tribunal Supremo ha rechazado por falta de competencia la demanda del cantante Julio Iglesias por intromisión ilegítima en el derecho al honor y la intimidad personal contra la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, por unas manifestaciones públicas sobre él.

La Sala Civil ha dictado un auto en el que acuerda la inadmisión a trámite de la demanda al considerar que es competencia de las secciones civiles de los tribunales de instancia.

El cantante Julio Iglesias, durante una rueda de prensa promocional en México en 2013

Julio Iglesias se querellará contra Yolanda Díaz en el Supremo por injurias y calumnias

Más información

Los abogados del cantante demandaron a la vicepresidenta segunda por unas declaraciones realizadas en su cuenta de la red social Bluesky y en el programa 'La Hora de la 1', en RTVE, el pasado enero, a raíz de la denuncia de dos exempleadas contra Iglesias por delitos de abuso sexual, que fue archivada por la Fiscalía de la Audiencia Nacional.

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