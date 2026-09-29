Comienza una acampada en la plaza de Cataluña de Barcelona por el derecho a la vivienda

Un momento de la protesta de este lunes en reclamo de los contratos indefinidos en las viviendas EFE

Alrededor de un centenar de activistas se han concentrado la noche de este martes en la plaza de Catalunya de Barcelona y han instalado varias decenas de tiendas para realizar una acampada por el derecho a la vivienda.

La acampada, que se celebra en el mismo escenario de las protestas del 15-M de 2011 en la capital catalana, ha sido convocada a través de las redes sociales por diversos colectivos, entre ellos sindicatos de inquilinos y en defensa de la vivienda asequible.

Está previsto que a lo largo de la noche se celebren diversas asambleas para decidir cómo transcurrirá esta acción, organizada días después de la que se lleva a cabo en la Puerta de Sol de Madrid, en la que se prevé que algunos de los activistas presentes pasen la primera noche en las tiendas instaladas en la emblemática plaza barcelonesa.

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El Sindicat de Llogateres, el el Sindicat d'Habitatge Socialista de Catalunya (SHSC) y otras entidades han convocado una manifestación el sábado en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) para seguir presionando al Gobierno y sus socios para que salgan adelante los dos decretos anunciados de vivienda.

Fuentes del SHSC han explicado que la protesta, que fue convocada inicialmente por el suicidio de una mujer tras ser desahuciada de su vivienda en L'Hospitalet, contará con una columna que saldrá desde la plaza de España de Barcelona a las 18 horas, una hora antes del inicio de la manifestación.

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El sindicato ha hecho hincapié en que la movilización debe servir para forzar la ratificación de los contratos indefinidos, una bajada de precios y la expropiación de grandes tenedores, al tiempo que considera la aprobación de dos decretos por separado "un nuevo fracaso del circo parlamentario".

Por su parte, la portavoz del Sindicat de Llogateres, Carme Arcarazo, ha asegurado en declaraciones a los periodistas que están esperando "a ver la letra pequeña de los decretos para ver si son una farsa o no" y ha llamado a la ciudadanía a continuar con las movilizaciones hasta conseguir "cambios" reales en el sistema de vivienda.