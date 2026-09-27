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Sociedad

Esta mujer no es Maricarmen comiendo en un bar

La imagen difundida ha sido manipulada digitalmente a partir de una instantánea real

Info Veritas
27/09/2026 23:57
Maricarmen 1
Composición gráfica realizada para ilustrar esta información
InfoVeritas
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En el contexto del desahucio de Maricarmen, una anciana madrileña de 87 años, circula una imagen en redes sociales una foto que muestra a dicha mujer comiendo en un bar. La foto se comparte sin ningún contexto: cuándo o dónde fue realizada.

La imagen va acompañada con mensajes como este: “Españita es encontrarse a Maricarmen comiéndose un escalope bien guapa de peluquería. Nuestra gente. Purasangres Españita (sic).”

No obstante, esto es falso. La foto viralizada ha sido manipulada digitalmente a partir de otra instantánea real.

No es Maricarmen comiendo en un bar

Una búsqueda inversa de la imagen con la herramienta de Google Imágenes conduce únicamente a cuentas de redes sociales anónimas. La fotografía de Maricarmen comiendo en un bar, de hecho, no ha sido publicada en ningún medio de comunicación confiable.

La misma búsqueda dirige a esta imagen, publicada el 8 de agosto de 2022 con el mismo mensaje, pero con otro nombre: “El Atlético de Madrid es encontrarse a Margarita comiéndose un escalope bien guapa de peluquería. Nuestra gente. Purasangres Atlético de Madrid (sic).”

Maricarmen 2
Composición gráfica para ilustrar este trabajo 
InfoVeritas

Por ofrecer un mayor contexto: Margarita es una aficionada muy popular del club colchonero. De hecho, su historia ha sido difundida en medios de comunicación (Marca o El País).

Maricarmen 3
Captura de pantalla 
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A continuación, se ha realizado un análisis con la herramienta de Verify de OpenAI,  indica que el contenido ha sido modificado con por sus modelos de IA. La herramienta señala que el contenido ha sido generado con herramientas de IA.

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