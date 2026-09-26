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Sociedad

Muere a los 81 años Eduardo R. Rodway, último superviviente de los míticos Triana


Efe
26/09/2026 21:04
magen de la portada de uno de los seis discos publicados por el grupo andaluz entre los años 1975 y 1983
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Eduardo Rodríguez Rodway, guitarrista y miembro fundador de Triana, falleció este sábado a los 81 años en el Hospital Universitario de Puerto Real, en Cádiz, según comunicó su familia. Con su muerte desaparece el último superviviente de la formación original del mítico grupo sevillano, considerado uno de los principales referentes del rock andaluz. 

“Hoy, 26 de septiembre de 2026, ha fallecido en el Hospital Universitario de Puerto Real, Cádiz, Eduardo Rodríguez Rodway, miembro fundador y guitarrista del grupo Triana”, informó su familia en redes sociales, y expresó su agradecimiento por “las muestras de aprecio y cariño” recibidas a lo largo de su carrera musical y en estos momentos. 

Rodríguez Rodway formó Triana en 1974 junto a Jesús de la Rosa y Juan José Palacios, ‘Tele’, con quienes desarrolló una propuesta que fusionaba el rock progresivo con elementos del flamenco y la música andaluza. El grupo se convirtió en una de las bandas fundamentales de la música española durante los años de la Transición. 

Triana publicó seis discos entre 1975 y 1983, desde ‘El patio’, considerado uno de sus trabajos más influyentes, hasta ‘Llegó el día’. Entre sus canciones más conocidas figuran ‘Abre la puerta’, ‘En el lago’, ‘Rumor’, ‘Tu frialdad’ y ‘Una noche de amor desesperada’, temas que contribuyeron a convertir al grupo en uno de los grandes referentes del denominado rock andaluz. 

La familia señaló que la muerte de Rodway deja “un tremendo vacío artístico y emocional”. 

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