Maricarmen pide a Pedro Sánchez un decreto que sea "el primer paso para acabar con el sistema" que permitió su desahucio

La vecina de 87 años, Maricarmen Abascal (i), acompañada por representantes del movimiento vecinal ´Inquilinas de Madrid´, en una concentración EFE

Maricarmen Abascal, la octogenaria madrileña discapacitada que fue desahuciada el pasado miércoles en Madrid, ha enviado este sábado un mensaje al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pidiéndole que el próximo martes el Consejo de Ministros apruebe un decreto ley que suponga "el primer paso para acabar con el sistema" que permitió que se ejecutara el lanzamiento que la obligó a dejar el piso en el que vivía desde hace 71 años.

Lo ha hecho a través de un vídeo difundido por el Sindicato de Inquilinas, el segundo que publica desde su ingreso en el hospital por el cuadro de agotamiento severo que sufrió durante el desahucio que ha desatado una ola de protestas en toda España.

"Esta es un mensaje para Pedro Sánchez, pero también para toda la gente que me ha apoyado durante estos días. Quiero que lo que me ha pasado a mí sirva para que no le pase a otras personas, quiero que sirva para que la gente luche y para que se cambien las leyes que han permitido mi desahucio", expone Maricarmen.

En este contexto, emplaza al Consejo de Ministros a aprobar este martes el que bautiza como "decreto Maricarmen" que, a su juicio, debe servir para dar "un primer paso que acabe con este sistema".

Y, en paralelo, anima a la gente que se ha solidarizado con ella a apoyar la petición online lanzada por el Sindicato de Inquilinas para exigir la aprobación de esa norma que después tendrá que ser convalidada por el Congreso.