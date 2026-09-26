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Sociedad

Decenas de personas acampan en la Puerta del Sol para protestar por la crisis de vivienda

Efe
26/09/2026 22:34
MADRID, 26/09/2026.-Centenares de personas han acampado la noche de este sábado en la Puerta del Sol de Madrid al término de la manifestación para protestar por el desahucio de Maricarmen, la anciana que tuvo que abandonar su vivienda de alquiler tras 70 años en la misma, y reclamar medidas efectivas para frenar la crisis de la vivienda. El Sindicato de Inquilinas ha hecho un llamamiento a acampar en Sol al finalizar la manifestación que ha tenido lugar esta tarde: "Acampada en Sol por el derecho a la vivienda. No aguantamos más. O cae el rentismo, o cae el gobierno. ¡Todo el mundo a Sol!", ha apuntado el Sindicato en un mensaje en su cuenta de X.- EFE/ Javier Lizón
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EFE
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Decenas de personas han acampado y miles se han congregado la noche de este sábado en la Puerta del Sol de Madrid al término de la manifestación para protestar por el desahucio de Maricarmen, la anciana que tuvo que abandonar su casa de alquiler tras 70 años en la misma, y reclamar medidas efectivas para frenar la crisis de la vivienda.

El Sindicato de Inquilinas ha hecho un llamamiento a acampar en Sol al finalizar la manifestación que ha tenido lugar esta tarde: "Acampada en Sol por el derecho a la vivienda. No aguantamos más. O cae el rentismo, o cae el gobierno. ¡Todo el mundo a Sol!", ha apuntado el Sindicato en un mensaje en su cuenta de X.

El 15 de mayo de 2011 también tuvo lugar una acampada masiva en la Puerta del Sol de Madrid que duró varias semanas hasta que fue desalojada por las fuerzas de seguridad.

MADRID, 22/09/2026.- La vecina de 87 años, Maricarmen Abascal (i), acompañada por representantes del movimiento vecinal ´Inquilinas de Madrid´, se han concentrado este martes en la madrileña calle de Alcalde Sainz de Baranda ante el intento de desahucio de su vivienda situada en la madrileña calle Alcalde Sainz de Baranda. EFE / Nahia Peciña.

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La manifestación de este sábado ha congregado a más de 300.000 personas según la organización y 25.000 según la Delegación del Gobierno, que han recorrido las calles de Madrid bajo el lema "Ni una Maricarmen más".

Los manifestantes congregados en Sol corean lemas como "Esto es por Maricarmen" o "Ni un desahucio más", mientras la Policía Nacional ha llegado a la plaza pasadas las 21.38 horas.

"Gobierno progresista, hipórita y rentista", "Ayuso y Almeida iros a la mierda" y "O con el capital o con la clase obrera" son otros de los cánticos proferidos por los manifestantes.

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Bajo el lema "Ni una Maricarmen más", los manifestantes se han concentrado a las 18.30 horas en la madrileña Puerta del Sol, donde está la sede de la Comunidad de Madrid, y desde allí se han desplazado a Cibeles, donde está el Ayuntamiento, y posteriormente, a la Carrera de San Jerónimo, donde se ubica el Congreso de los Diputados.

El llamamiento a la acampada por parte del Sindicato de Inquilinas ha cogido a gran parte de los manifestantes en los alrededores del Congreso de los Diputados, que se han dirigido a la Puerta del Sol en ese momento.

Con la marcha de esta tarde, los organizadores quieren exigir al Gobierno que incluya en el decreto de vivienda que podría aprobar el próximo martes la obligación para los arrendadores de acreditar una causa justificada para no renovar el contrato y, si no lo hace, que tengan que indemnizar al arrendatario.

En Sol, los concentrados han gritado el lema "Tenemos las llaves de toda la ciudad", mientras, sentados en la plaza, han hecho sonar sus llaveros. 

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