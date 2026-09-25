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Sociedad

Urbagestión plantea al Ayuntamiento una propuesta para que Maricarmen vuelva a su vivienda

Efe
25/09/2026 19:00
MADRID, 22/09/2026.- La vecina de 87 años, Maricarmen Abascal (i), acompañada por representantes del movimiento vecinal ´Inquilinas de Madrid´, se han concentrado este martes en la madrileña calle de Alcalde Sainz de Baranda ante el intento de desahucio de su vivienda situada en la madrileña calle Alcalde Sainz de Baranda. EFE / Nahia Peciña.
La vecina de 87 años, Maricarmen Abascal (i), acompañada por representantes del movimiento vecinal ´Inquilinas de Madrid
EFE
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Urbagestión Desarrollo e Inversión SL ha presentado esta tarde una propuesta al Ayuntamiento de Madrid para que Maricarmen, una mujer de 87 años que llevaba 70 residiendo en el inmueble ahora propiedad de la empresa en la calle alcalde Sáinz de Baranda del distrito de Retiro, pueda regresar a la que fue su vivienda hasta el pasado miércoles.

Según un comunicado, Urbagestión busca con este nuevo movimiento coordinar con el Ayuntamiento y con otras administraciones una solución que permita a Maricarmen volver a la vivienda con "una alternativa habitacional estable y asequible".

Así, se ha puesto a disposición de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) de Madrid y de los Servicios Sociales municipales para que la propuesta pueda resolverse en "el menor plazo posible".

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Asimismo, la empresa ha aprovechado para aclarar que no es propietaria del edificio de la calle Alcalde Sainz de Baranda 46, sino que compró a la anterior propietaria del edificio únicamente la vivienda que ocupaba Maricarmen siendo esta la única vivienda que Urbagestión tiene en propiedad en esa localización.

El Sindicato de Inquilinas de Madrid, por su parte, ha asegurado que ni la organización ni la abogada de Maricarmen han recibido ninguna información sobre la propuesta anunciada esta tarde por Urbagestión.

Anteriormente, la empresa negó en otro comunicado haber exigido a Maricarmen el pago de una renta superior a la que venía abonando.

De acuerdo a su versión, Urbagestión asegura que, tras un requerimiento escrito de la letrada de la inquilina, de hace tres años para que indicara el precio de un posible nuevo arrendamiento, señaló que podría considerarse una renta bonificada entre un 40% y un 50% sobre el precio de mercado. 

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