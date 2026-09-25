Tailandia desestima los recursos y mantiene la cadena perpetua a Daniel Sancho

Daniel Sancho EFE

El Tribunal Provincial de Samui (sur de Tailandia) comunicó este viernes que se desestiman las apelaciones y se mantiene la sentencia de primera instancia que condenó a cadena perpetua a Daniel Sancho, español acusado de asesinato premeditado del colombiano Edwin Arrieta, según un comunicado de las autoridades judiciales al que tuvo acceso EFE.

"El Tribunal de Apelación de la Región 8 confirma la sentencia del tribunal de primera instancia", indica el texto, que añade que "se mantiene la condena del procesado por asesinato premeditado, así como por los delitos relacionados con la ocultación y descuartizamiento del cadáver y la destrucción del pasaporte de la víctima".

El comunicado fue divulgado por la Oficina de la Judicatura de Tailandia en Bangkok poco después de que concluyera la sesión a puerta cerrada en el Tribunal Provincial de Samui, en la que el juez leyó a las partes el fallo de las apelaciones que había sido elaborado previamente por el Tribunal de Apelaciones de Phuket, encargado del caso.

La vista comenzó a las 10.00 hora local (3.00 GMT) y terminó alrededor de dos horas después, y en ella estuvieron presentes los abogados y representantes tailandeses de ambas partes: Aphichat Srinuel y Alice Keartjareanlap por la de Sancho, y Metapon Suwancharen y Nattha Jongratwanin -"Lak"- en nombre de la familia de la víctima.

Daniel Sancho conectó por videoconferencia desde la prisión de Surat Thani (provincia a la que pertenece Samui), donde cumple condena.

La familia de Arrieta y la defensa de Sancho presentaron sus recursos en diciembre de 2024 y marzo de 2025, respectivamente: la parte del colombiano solicitó que se elevara el castigo a la pena capital por la "contundencia" de las pruebas y aumentar la indemnización, fijada en 4,42 millones de bat (unos 117.000 euros, 133.500 dólares) en la sentencia de primera instancia.

Por su parte, la defensa de Sancho pidió en su apelación que se celebrara una nueva vista o que se repitiera el juicio para convocar a nuevos testigos, ya que sostiene que la muerte de Arrieta se debió a un accidente durante una pelea.

"La pena definitiva continúa siendo de cadena perpetua", apunta el comunicado judicial, que subraya que ya se había reducido en la sentencia de primera instancia del castigo de pena de muerte (el que reserva Tailandia para casos de asesinato premeditado) "por considerar que la declaración del procesado resultó útil para el procedimiento".

Daniel Sancho, de 32 años e hijo y nieto de los famosos actores españoles Rodolfo Sancho y (Félix Ángel) Sancho Gracia, fue condenado en 2024 a cadena perpetua por el asesinato premeditado y el descuartizamiento un año antes en un hotel de la isla vecina de Phangan del cirujano plástico colombiano de 44 años Edwin Arrieta.

El resultado de las apelaciones también mantiene la indemnización de 4,42 millones de baht a favor de los padres de la víctima.

El documento también destaca "la compra de cuchillos, una sierra, un machete o cuchillo carnicero, bolsas de basura, guantes de goma y productos de limpieza" que había almacenado en una habitación de hotel antes del día de los hechos.

"Por tanto, el tribunal concluyó que se trató de un asesinato premeditado".

La sentencia queda por tanto "íntegramente confirmada", añade el comunicado, que descarta que existiera "necesidad de nuevas pruebas solicitadas por el procesado".