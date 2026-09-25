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Sociedad

Renfe investiga un ciberataque a sistemas de Adif que afecta a datos privados, pero no DNI o métodos de pago

Adif asegura que "ninguna aplicación ni sistema relacionado con la explotación ferroviaria" se ha visto afectado

Europa Press
25/09/2026 21:49
Renfe
Un pasajero esperando un tren 
EFE
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Renfe ha abierto este viernes una investigación técnica sobre un "incidente de ciberseguridad" relativo a la obtención de datos de viajeros cuyo origen se sitúa en servidores de Adif previamente comprometidos y conectados con las redes de la empresa estatal.

Según ha explicado a través de un comunicado, las indagaciones preliminares apuntan a que los atacantes han tenido acceso a un volumen "limitado" de información de los clientes, principalmente nombres y direcciones de correo electrónico, sin afectación sobre información bancaria ni financiera.

Renfe ha asegurado que su reacción ha sido "inmediata" gracias a la activación de los protocolos de respuesta, el aislamiento de los entornos implicados y la adopción de medidas extraordinarias de contención junto a especialistas independientes en ciberseguridad.

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Las pesquisas continúan su curso, aunque la firma ha descartado la sustracción de medios de pago, números de DNI u otros datos sensibles. Además, no hay evidencia de que el material haya sido divulgado públicamente.

"Renfe cuenta con las máximas certificaciones y estándares de seguridad aplicables a infraestructuras críticas y mantiene inversiones permanentes en ciberseguridad, monitorización y protección de sus sistemas. La compañía continúa reforzando estas medidas y colaborando con las autoridades competentes para esclarecer los hechos", ha resumido.

El suceso ha tenido lugar después de varias semanas de intentos continuados de ataques informáticos contra la infraestructura de Renfe, los cuales fueron bloqueados con éxito por sus mecanismos de protección.

Reacción de Adif 

Por su parte, Adif ha informado de que detectó a última hora del jueves una "actividad inusual" dentro de sus sistemas, momento desde el que sus especialistas en ciberseguridad estuvieron trabajando para contrarrestar el ataque y contener su impacto.

"Ninguna aplicación ni sistema relacionado con la explotación ferroviaria se ha visto afectado. La circulación ferroviaria está garantizada y se desarrolla en condiciones de normalidad", ha precisado Adif.

La administradora de las vías por donde discurren los trenes en España ha presentado la correspondiente denuncia y ha puesto el suceso en conocimiento del Centro Criptológico Nacional (CCN). Asimismo, ha avisado a empresas y proveedores que hayan podido verse afectados para que adopten las medidas oportunas.

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