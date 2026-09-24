El mánager de Dolly Parton pide una orden de alejamiento contra el sobrino de la cantante, que fue el que anunció su muerte

El representante de la fallecida cantante Dolly Parton ha solicitado una orden de alejamiento contra el sobrino de la artista, quien hasta su despido hace una semana ejercía como jefe de seguridad de la diva.

El mánager, Danny Nozell, alega en la demanda que dicho familiar está llevando a cabo una campaña de coacción, extorsión y amenazas violentas, informó Variety.

Estas conductas han aterrorizado a los empleados y colaboradores de la empresa de representación y del fideicomiso de la cantante, hasta el punto de que requieren seguridad personal propia.

Nozell, de la empresa She’s Alive, LLC (SAL), despidió a Bryan Seaver (director de Squadron Augmented Protection Services, LLC o SAPS) el pasado 15 de septiembre, unas tres semanas después del fallecimiento de la superestrella de la música "country", ocurrido el 25 de agosto.

Fue precisamente Seaver quien anunció al mundo la muerte de su tía a través de un vídeo en Instagram. Sin embargo, un extenso documento presentado por el fideicomiso ante un tribunal de Tennessee a última hora de la tarde del martes ofrece una imagen de Seaver muy distinta a la respetuosa actitud mostrada en aquel vídeo del anuncio del fallecimiento, asegura Variety.

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La denuncia alega que, empleando un lenguaje gráfico y a veces inquietante, Seaver se describió a sí mismo como un mercenario y un "asesino", y amenazó con interferir en los negocios de Parton —incluido Dollywood, el parque temático creado por la cantante— si no recibía el pago adecuado.

Dichas amenazas se realizaron mediante mensajes de texto enviados tanto antes como después de la muerte de la artista, de acuerdo con la demanda.

El documento judicial hace referencia a las afirmaciones de Seaver sobre un pasado paramilitar y señala que cuenta con docenas de empleados que poseen armamento de grado militar; asimismo, indica que algunos empleados han dejado de acudir al trabajo debido a la supuesta intimidación, mientras que un abogado que gestionaba asuntos musicales de Parton dejó de trabajar para ella a causa del lenguaje amenazante del sobrino.

El escrito presentado por los abogados de 'She’s Alive' afirma: "El Sr. Seaver inició su campaña de amenazas, intimidación y coacción unas semanas antes del fallecimiento de la Sra. Parton. Dichas amenazas continuaron tras su muerte y se dirigieron directamente al personal, a los asesores legales y a los socios comerciales de SAL".

Por escrito, "juró 'destruir toda la marca', amenazó con 'joder a todas las entidades (socias comerciales de la cantante)' que ayudan a operar Dollywood y se describió a sí mismo como 'literalmente un traficante de armas y mercenario internacional'.

Según Variety, que ha revisado las cuatro partes de la solicitud de orden de restricción y del posterior juicio con jurado, los documentos contienen citas escabrosas y capturas de pantalla de mensajes de texto airados que, según se alega, Seaver envió a Nozell.