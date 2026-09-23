La Fundación Pau Casals celebra el 150 aniversario del músico con más de 200 actos

El director general de la Fundació Pau Casals, Jordi Pardo EFE/ Víctor Lerena

El Instituto Cervantes y la Fundación Pau Casals han presentado este miércoles las actividades del programa 'Casals 150: música para la paz' la conmemoración del 150 aniversario del nacimiento del músico, que celebrará más de 200 actividades en ciudades de España y el mundo.

Impulsada por la Fundación Pau Casals con el apoyo del Gobierno, la Generalitat de Catalunya y numerosas instituciones culturales, musicales y académicas, la celebración está reconocida como Acontecimiento de Excepcional Interés Público.

Esta conmemoración busca acercar la obra, el pensamiento y los valores de Casals a nuevos públicos y proyectar nacional e internacionalmente su legado, ha señalado el director general de la Fundación Pau Casals, Jordi Pardo.

Así, ha subrayado que 'Casals150' es "una oportunidad para redescubrir a Pau Casals en toda su dimensión: no sólo como uno de los grandes músicos del siglo XX, sino también como un humanista profundamente comprometido con la paz, la democracia, la libertad y los derechos humanos". "Su mensaje mantiene hoy una extraordinaria vigencia", ha asegurado.

El violonchelista Alejandro Gómez Pareja durante la presentación de la conmemoración del 150 aniversario del nacimiento de Pau Casals EFE/ Víctor Lerena

Para el director de Gabinete y de Comunicación Institucional del Cervantes, Miguel Albero, "celebrar a Pau Casals es celebrar a uno de los grandes músicos del siglo XX", ya que el músico catalán es "una figura que pertenece a la historia de la música y que, al mismo tiempo, continúa siendo profundamente contemporánea".

Albero ha señalado que la figura de Casals "nunca ha dejado de estar presente" en el Cervantes y, en esta celebración, seguirá a través de la red internacional de centros del instituto, con actividades como la que tendrá lugar el próximo 13 de octubre en Roma.

Madrid, Nueva York o Tokio

Madrid tendrá un protagonismo destacado en la programación de Casals150, con citas como la del próximo 28 de octubre en el Auditorio Nacional de Música, con el concierto de la London Philharmonic Orchestra, dirigida por Edward Gardner, y con Julia Fischer, al violín, y Daniel Müller-Schott, al violonchelo, en el marco del ciclo de conciertos de Ibermúsica.

El Auditorio Nacional, el Centro Cultural-Librería Blanquerna, CaixaForum Madrid y la Fundación CajaCanarias, en Tenerife, serán también algunos de los escenarios protagonistas en esta programación. Entre las próximas citas internacionales destaca la programación de la Kronberg Academy, en Alemania, que dedica al músico la exposición 'Pau Casals on the Occasion of His 150th Birthday en el Casals Forum'. También participan en el programa ciudades como París, Londres, Viena, Nueva York, Washington, Ciudad de México, Buenos Aires, Tokio o Seúl, entre muchas otras.