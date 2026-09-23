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Sociedad

Imponen 15 años a Weinstein en el segundo juicio por el caso Haley

Agencias
23/09/2026 19:34
NEW YORK (United States), 23/09/2026.- Harvey Weinstein appears in Manhattan Supreme Court for sentencing for the 2006 sexual assault of former television production assistant Miriam Haley in New York, New York, USA, 23 September 2026. Weinstein was convicted of a first-degree criminal sex act against Haley in a 2025 retrial after New Yorks highest court overturned his 2020 conviction. Prosecutors are seeking a 20-year prison sentence; the charge carries a maximum of 25 years. (Nueva York) EFE/EPA/DEAN MOSES / POOL
Harvey Weinstein comparece en la Corte Suprema de Manhattan
EFE
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Un juez de Nueva York impuso este miércoles una pena de 15 años de prisión al poderoso productor de Hollywood Harvey Weinstein por el cargo de agresión sexual en primer grado, por el que fue declarado culpable el año pasado, tras ser acusado por la exasistente de producción Miriam Haley de obligarla a practicarle sexo oral en 2006.

Weinstein, de 74 años, pidió disculpas y escuchó la sentencia desde su silla de ruedas. El productor se enfrentaba a una pena de hasta 25 años de prisión por este delito.

En 2020, Weinstein fue condenado en Nueva York tras un juicio en el que Haley y otra mujer lo acusaron de agredirlas sexualmente en 2006 y 2013, respectivamente, pero esa condena fue revocada posteriormente por un tribunal de apelaciones al considerar que se habían cometido errores procesales.

La acusación de Haley volvió a llevar a Weinstein a juicio el año pasado, cuando fue declarado nuevamente culpable.

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Al imponerle la condena, el magistrado afirmó que aunque Weinstein será recordado por sus numerosas películas, eso contrastará "con lo que hizo, con lo que se convirtió: un depredador sexual, el rostro literal del movimiento #MeToo".

Antes de que se dictara la sentencia, Weinstein escuchó en la sala a la Fiscalía, que había solicitado para él una pena de 20 años de prisión y otros cinco en libertad condicional. La fiscalía agradeció a Haley su "valentía y tenacidad" y afirmó que Weinstein nunca había mostrado remordimiento y "se niega a aceptar la responsabilidad por este delito".

Los fiscales dijeron que sus acciones representan una "amenaza significativa para la sociedad" y que es necesario un escarmiento para evitar que otras figuras poderosas también hagan lo mismo, abusando de su poder, de acuerdo con CBS News.

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También se escuchó a Haley, quien dijo al juez que no esperaba tener que volver a revivir lo ocurrido, tras haber transcurrido seis años del primer juicio.

Aseguró que la agresión sexual de que fue objeto afectó su confianza tanto en lo profesional como en lo personal. Dijo que lo ocurrido en 2006 seguía siendo un secreto oscuro y doloroso y que ha sido diagnosticada con trastorno de estrés postraumático (TEPT).

Recordó que se enfrentó a un acoso cibernético y que el equipo legal del acusado la ridiculizó y que la siguieron investigadores privados, añade CBS.

El último turno, previo a la condena, fue para Weinstein, quien pidió disculpas "sinceramente a quienes haya podido herir" con sus acciones y acto seguido reiteró su inocencia.

"Siento verdadero remordimiento por Miriam Haley", aseguró al juez antes de que dictara sentencia.

El juez indicó que aunque el exproductor, al que han diagnosticado varias enfermedades, ya no representa una amenaza física, sigue siendo un depredador sexual.

Además de esta condena, Weinstein cumple desde 2022 otra condena de 16 años por violación y agresión sexual en Los Ángeles.

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