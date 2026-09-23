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Sociedad

Hilary Duff ofrecerá el 7 de mayo en Madrid su primer concierto en España en 20 años

Efe
23/09/2026 16:21
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La artista Hilary Duff anuncia un nuevo ciclo de conciertos
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Hilary Duff ofrecerá el 7 de mayo del próximo año en el Movistar Arena de Madrid un único concierto en España como parte de su gira 'The Lucky Me' que será, además, su primer concierto en suelo español en 20 años.

La estadounidense, que no volvía desde sus tiempos de artista adolescente, ha anunciado la extensión de su actual 'tour' con 32 nuevas fechas entre Europa, Latinoamérica y Estados Unidos, entre las que está su parada en Madrid.

De hecho, su actuación en la capital española será la primera de su recorrido por el Viejo Continente, donde pasará por ciudades como Berlín, París, Ámsterdam, Copenhague o Estocolmo y donde contará con Rebecca Black como artista invitada.

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Las entradas para Europa estarán disponibles a partir de las 10 horas del 2 de octubre, aunque se dispondrán varias preventas, a destacar la primera, organizada por la plataforma SMusic el próximo martes, 29 de septiembre, también a partir de las 10 horas, y la preparada para registrados en la web de Live Nation desde el 1 de octubre a la misma hora.

Convertida en una figura popular para los más jóvenes por su papel protagonista en la serie infantil 'Lizzie McGuire', siendo aún una niña, su carrera musical despegó más tarde con el lanzamiento de su disco 'Metamorphosis' (2003), que fue un éxito en ventas con temas como 'So Yesterday' y 'Come Clean'.

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Hillary Duff en Lizzie McGuire

Era la época en la que Britney Spears había trazado un modelo de carrera a seguir para otras estrellas adolescentes y Duff lanzó a continuación los discos 'Hilary Duff' (2004) y 'Dignity' (2007), despachando unos 15 millones de copias por todo el mundo, según cifras de su oficina.

Su andadura musical comenzó entonces a hacerse más irregular, en un tiempo en el que mantuvo su faceta de intérprete y empezó a cultivar otras como productora y autora superventas, además de formar una familia. En 2015 publicó 'Breathe In. Breathe Out' y, más recientemente, 'Luck... or Something', que ha sido además el álbum que la ha devuelto a los escenarios tras años de ausencia.

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