Ejecutado en Madrid el desahucio de una mujer de 87 años

Maricarmen, de 87 años (c) tras ser desahuciada este miércoles de su vivienda EFE

La comisión judicial encargada del lanzamiento de Maricarmen ha ejecutado este miércoles el desahucio de la anciana de 87 años del domicilio en el que ha vivido los últimos 70 años en la calle alcalde Sáinz de Baranda de Madrid y del cual ha salido a las 13.00 horas en camilla hacia una ambulancia del Samur.

La ministra de Infancia y Juventud, Sira Rego , ha sostenido que el desahucio en Madrid de Maricarmen "puede que sea legal pero no es legítimo".

Rego se ha pronunciado en estos términos en Sagunto (Valencia), donde ha realizado una visita institucional, al ser preguntada por las declaraciones de la diputada en el Congreso de Mas Madrid Tesh Sidi sobre que el PSOE no tiene vergüenza por protestar ahora por Maricarmen, cuando la semana pasada no votaron a favor de una ley para frenar la compra especulativa de los fondos buitre.

La ministra ha mostrado su "solidaridad" con la mujer desahuciada y su "indignación" por el desahucio y ha lamentado "profundamente que se esté ejecutando". Hay que estar "profundamente conmovidos" como sociedad" por lo que está sucediendo, ha añadido.

A su juicio, "hay distintas responsabilidades y hay que empezar a señalarlas" y ha recalcado que la cuestión del acceso a la vivienda es "uno de los problemas más graves en nuestro país y hay fuerzas políticas que han decidido convertir la vivienda en un negocio, elemento de especulación".

"Puede que sea legal, pero desde luego, yo quiero decir claramente que no es legítimo, no es legítimo desahuciar a una mujer de 87 años. Algo estamos haciendo mal como sociedad cuando no somos capaces de parar un desahucio de esta naturaleza, cuando se está poniendo por delante del derecho de una mujer a tener una vivienda digna, el derecho a la propiedad de un fondo buitre y de los especuladores. No hay derecho", ha insistido.

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Ha sostenido que su grupo parlamentario, como fuerza minoritaria del Gobierno, está llevando al Consejo de Ministros iniciativas "que luego no salen adelante porque no tenemos una correlación de fuerzas favorable para que salgan adelante".

"Hace apenas unos días en el Congreso hay responsables que han votado en contra de la propuesta de ley que evitaba la situación de esta mujer. Hay grupos políticos que se han abstenido y también son responsables. Aquí cada uno tiene que mirar la responsabilidad que tiene a la hora de tomar decisiones por que influyen en la vida cotidiana de muchísimas personas", ha apuntado.

Según Rego, "no hay derecho a que se desahucie a una mujer de 87 años con una discapacidad y que haya una orden de un juez que diga que se debe ir de su casa para que un fondo buitre haga negocio con su casa. Y no hay derecho a que haya toda una generación de jóvenes que no pueden plantearse emanciparse y tener un proyecto de vida".

"Creo que es una urgencia en nuestro país, una urgencia democrática en nuestro país. Basta ya de especulación con la vivienda. Vamos a seguir trabajando desde esta parte del Gobierno. El martes que viene vamos a llevar el Real Decreto, vamos a hacer todo lo posible para que vaya al Consejo de Ministros y vamos a seguir planteando que haya medidas en el Congreso de los Diputados", ha señalado.

La ministra ha insistido en que "hay responsabilidad de cada nivel de gobierno, aquí hay responsabilidad de comunidades autónomas, ayuntamientos y Gobierno"

"Hay responsabilidad de esos diputados que señalan que es un problema la vivienda pero que luego votan lo que votan. Es una cuestión compartida a todos los niveles y yo quiero decirlo y señalarlo porque creo que estamos indignados. Estamos dolidos como sociedad, pero creo que hay que señalar también la responsabilidad que tiene cada fuerza política y cada nivel de gobierno", ha concluido.