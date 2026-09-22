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Sociedad

Muere un hombre de 78 años herido con quemaduras en el incendio de Benahavís, en Málaga

Efe
22/09/2026 20:19
Varios heridos este domingo en el incendio forestal de Benahavís (Málaga), donde se ha decretado el desalojo preventivo de la urbanización Montemayor Alto y el confinamiento preventivo del casco urbano de la localidad, de 9.500 habitantes. EFE/ Juan Carlos Domínguez
Labores de extinción del incendio forestal de Benahavís (Málaga), el pasado domingo
EFE
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Un hombre de 78 años que resultó herido de gravedad con quemaduras en el incendio que se produjo en Benahavís (Málaga) hace diez días ha fallecido este martes.

Este hombre, herido al intentar apagar el fuego, ha muerto en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, han informado a EFE fuentes de la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias.

La víctima sufrió quemaduras entre el 30 y el 35 por ciento de su cuerpo, por lo que fue trasladado en un helicóptero medicalizado hasta este centro sanitario de la capital andaluza, que cuenta con una unidad de grandes quemados.

Varios heridos este domingo en el incendio forestal de Benahavís (Málaga), donde se ha decretado el desalojo preventivo de la urbanización Montemayor Alto y el confinamiento preventivo del casco urbano de la localidad, de 9.500 habitantes. EFE/ Juan Carlos Domínguez

Tres heridos y 50 desalojados en el incendio de Benahavís (Málaga), que va hacia Pujerra

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Al parecer, este hombre intentó apagar el fuego cuando se acercaba a su vivienda, mientras que su familia sí abandonó el lugar.

En este mismo incendio hubo otros dos heridos, aunque de menor gravedad, ya que una persona tuvo que ser atendida por inhalación leve de humo, pero fue dada de alta en el lugar, y un bombero forestal sufrió un traumatismo tras una caída.

El flanco derecho del incendio declarado el lunes en las Peñas de Riglos

Un militar de la UME muere en el incendio de Riglos (Huesca)

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El fuego, que se declaró el 13 de septiembre y no fue extinguido oficialmente hasta este lunes 21, quemó más de 300 hectáreas y, por su cercanía al núcleo urbano, conllevó el confinamiento de 9.500 habitantes desde el domingo hasta el lunes.

Además, se desalojó a medio centenar de vecinos de dos urbanizaciones, ya que las llamas llegaron casi hasta las viviendas.  

Otro fallecido en Orozko

Un hombre de 76 años ha fallecido este martes en un incendio forestal declarado en el municipio vizcaíno de Orozko, según ha informado un portavoz de la Ertzaintza.

El cuerpo sin vida del varón, que ha sido encontrado con quemaduras en la zona afectada por el fuego, ha sido trasladado al Instituto Anatómico Forense, con el fin de que la autopsia determine las causas concretas de su muerte. 

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