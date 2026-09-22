La autopsia del hijo de Cindy Crawford no revela la causa de su fallecimiento

Presley Gerber, hijo de la modelo Cindy Crawford, en un acto a principios de este año Cedida

La autopsia de Presley Gerber, el hijo de la modelo Cindy Crawford y el empresario Rande Gerber, ya ha sido completada, pero no se ha podido determinar la causa de su fallecimiento, por lo que habrá que realizar pruebas y estudios adicionales.

El Departamento del Médico Forense (DME) del condado de Los Ángeles, encargado del caso, informó en un comunicado de la finalización de la autopsia de Gerber, quien falleció el pasado fin de semana a los 27 años en un centro de rehabilitación en Los Ángeles.

Según el comunicado, el DME se encuentra en las etapas iniciales de la investigación sobre la muerte del modelo y, por el momento, dispone de información limitada sobre el suceso.

“Un médico forense adjunto realizó un examen ayer (por el lunes) y la causa y la manera en que murió han quedado pendientes de determinación; esto significa que se solicitaron pruebas y/o estudios adicionales para poder llegar a una conclusión”, agrega la nota.

Indica además que “debido a que la investigación sobre el fallecimiento está en curso, el DME no puede divulgar qué pruebas o estudios se solicitaron. Los casos pendientes de determinación pueden tardar algunos meses en esclarecer la causa de la muerte”.

Las autoridades de California investigan la muerte como una posible sobredosis. En un comunicado, la Policía de Santa Mónica informó que respondieron al llamado de una posible sobredosis alrededor de las 09.35 hora local (16.00 GMT) y que cuando los agentes llegaron encontraron a un hombre muerto.

“Hasta el momento no hay indicios de que se trate de un crimen”, escribieron las autoridades en el escrito e indicaron que la investigación se encontraba en curso. Un representante de la familia declaró que “la familia pide privacidad durante este momento tan difícil y doloroso”.

Gerber siguió los pasos de su madre y comenzó a modelar en su adolescencia tras firmar con la agencia IMG Models. Debutó en las pasarelas a los 16 años. En 2018 vivió uno de los momentos más mediáticos de su carrera, al protagonizar junto a su madre un anuncio de Pepsi para la Super Bowl, en el que rindieron homenaje al comercial que Crawford protagonizó en 1992.

Gerber siempre se mostró abierto a hablar de sus problemas de salud mental, un tema del que estaba concienciado como también con el sinhogarismo.

En diciembre publicó un vídeo en Instagram donde hablaba de los medicamentos que consumía, incluidos antidepresivos y Xanax para los ataques de pánico.