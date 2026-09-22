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Sociedad

El presidente de RTVE propondrá que España siga sin participar en el Festival de la Canción de Eurovisión

La UER dice que respeta el proceso de la corporación pública pero espera ver de vuelta a España en el evento

Efe
22/09/2026 22:51
López durante una comparecencia en el Congreso en mayo de 2025
López durante una comparecencia en el Congreso en mayo de 2025
Archivo El Ideal Gallego
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El presidente de Radio Televisión Española (RTVE), José Pablo López, anunció que va a proponer al Consejo de Administración de la corporación púbica de radio y televisión que se mantenga la suspensión de la participación en el Festival de la Canción de Eurovisión para la edición de 2027.

 Así lo avanzó López en su comparecencia periódica ante la comisión de control parlamentario de la corporación, en la que ha sido preguntado por Francisco Sierra de Sumar, por las respuestas de la Unión Europea de Radiodifusión (UER) ante el genocidio del pueblo palestino.

Exigencia de regeneración

José Pablo López recordó que durante todo este año RTVE lideró, junto a otros grandes operadores públicos europeos, una exigencia de regeneración ética dentro de la UER.

 También que presionó “con firmeza” para que se endurezcan las reglas de gobernanza, se penalice cualquier intento de instrumentalización política y se garantice la estricta neutralidad de los patrocinios y del propio festival.

 No obstante, dijo que no hay que maquillar la realidad con eufemismos porque es consciente de que no se han conseguido todos los objetivos y de que resulta “profundamente doloroso” que, a pesar de todo, la radiotelevisión pública de Israel vaya a seguir participando en la organización.

 Por ello, consideró que no se puede hace “una evaluación complaciente” porque aunque constata que hay avances técnicos, también apuntó que hay “una evidente asignatura pendiente en el terreno ético”. De ahí, que anunciase que va a proponer al Consejo mantener la suspensión de la participación de RTVE en el festival.

 Por su parte, la UER, organizadora del concurso musical, señaló que “respeta el proceso de RTVE” y esperará la decisión definitiva del Consejo de Administración sobre si mantiene o no la suspensión de la participación de España, aunque le decepcionaría que no esté presente en Bulgaria.

 “Nos decepcionaría que España no se uniera a nosotros en Bulgaria y esperamos ver a RTVE de vuelta en el futuro”, dijo la entidad. La UER señaló que lamenta que López haya efectuado la recomendación de que España no regrese en 2027.

 “RTVE forma parte del Festival de Eurovisión desde 1961 y valoramos su larga contribución al concurso”, insistió la organización. 

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