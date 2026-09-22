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Sociedad

Ceuta pedirá tres parcelas cerca de la cárcel para la acogida de unos 2.000 menores

Efe
22/09/2026 18:35
Decenas de menores que entraron irregularmente en Ceuta el pasado 30 de julio
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EFE
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El Gobierno de Ceuta ha solicitado la concesión de tres parcelas situadas junto a la cárcel de la ciudad para habilitar unas 2.000 plazas para la acogida de menores y aliviar otros recursos que han sido puestos en marcha de forma temporal.

El Gobierno ceutí ha señalado que la parcela depende del Estado y que se trata de tres terrenos ubicados junto al centro penitenciario de Fuerte Mendizábal, cerca del actual centro de menores de Piniers, según ha explicado el portavoz del Gobierno ceutí, Alejandro Ramírez (PP).

Esta zona está siendo analizada por el Ministerio de Inclusión para un nuevo campamento con capacidad para unas 2.000 personas, pero si finalmente considera que no son adecuadas o decide no utilizarlas, la ciudad solicitará la cesión de esos terrenos para ampliar sus recursos de acogida de menores no acompañados.

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Los solares son propiedad de Instituciones Penitenciarias, organismo dependiente del Ministerio del Interior, y los técnicos municipales consideran que reúnen las condiciones necesarias para albergar una instalación de estas características, entre ellas estar alejados de zonas residenciales.

El nuevo recinto serviría como alternativa a las naves acondicionadas de manera provisional en el Tarajal y contribuiría a descongestionar los recursos que se encuentran actualmente en funcionamiento.

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Según los datos mencionados por el portavoz ceutí, la Policía Nacional tendría identificados alrededor de 2.400 menores, aunque podría haber más pendientes de filiación.

No obstante, el Gobierno ceutí ha dejado claro este martes que no tiene "ninguna información" sobre los nuevos emplazamientos que está barajando el Gobierno

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