Muere la mujer que fue estrangulada por su pareja en Málaga hace cinco días

Vista de la urbanizacion de Pinares de San Antón donde un hombreintentó estrangular a una mujer delante de la hija de ambos y que despues se suicidó EFE

La mujer de 35 años que el 16 de septiembre fue estrangulada por su pareja en el domicilio familiar de Málaga, en presencia de su hija menor, ha fallecido este lunes, según han informado a EFE fuentes sanitarias.

La mujer fue ingresada en un centro hospitalario de Málaga, en la unidad de cuidados intensivos (UCI), desde que su hija avisó el 16 de septiembre al servicio de emergencias 112 de que su padre intentaba estrangular a su madre.

Los agentes que acudieron al domicilio, en la calle Leoni Benabú, hallaron a la mujer en parada cardiorrespiratoria, por lo que le practicaron maniobras de reanimación y coordinaron su traslado a un centro hospitalario.

De las primeras pesquisas se desprende que el hombre intentó estrangular a su mujer y que posteriormente se ahorcó y murió, según la Policía.

Fuentes sanitarias han indicado a EFE que la familia de la víctima ha comunicado que donará sus órganos.

Ninguno de los dos se encontraba en el sistema Viogen, tenían dos hijas -la mayor, de 12 años, fue la que dio la voz de alarma-, y desde el primer momento los investigadores advirtieron de que se trataba de un caso de violencia machista.

La llamada de la menor movilizó a la Policía y los servicios sanitarios, que antes de su derivación al Hospital Regional de Málaga tuvieron que estabilizarla para su traslado a la UCI, donde ha permanecido estos cinco días en estado crítico.

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 53 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.