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Sociedad

La localidad madrileña de Leganés condena y repulsa el asesinato machista de Cristina de 34 años

Agentes de la Policía Nacional detienen a su pareja en Alicante como presunto autor de los hechos

Efe
21/09/2026 22:04
Manifestación contra la violencia machista en Murcia el pasado 25 de noviembre
Manifestación contra la violencia machista en Murcia el pasado 25 de noviembre
Marcial Guillén (Efe)
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Decenas de vecinos de la localidad madrileña de Leganés se concentraron este lunes en la plaza de España para guardar cinco minutos de silencio por su vecina Cristina, de 34 años, asesinada este pasado fin de semana presuntamente por su pareja, que fue detenido en Alicante.

 En un acto convocado por el Ayuntamiento, presidido por el alcalde, Miguel Ángel Recuenco (PP), los vecinos mostraron su “repulsa” y “condena” por este asesinato y acompañaron a los padres y uno de los hermanos de la joven, que estuvieron presentes en el acto.

 “Quiero agradecer la presencia de todos los vecinos que han venido a apoyar a la familia de la víctima. Al presunto asesino ya lo detuvieron, esperemos que responda ante la justicia, que creo que es lo que tiene que hacer ahora”, insistió el alcalde a los medios tras el acto.

 Recuenco confirmó que, en este caso, “no existía ningún tipo de antecedente” ni denuncia para poder vigilar, “ni a nivel nacional, ni a nivel local, ni en el servicio de Atención a las víctimas” del Ayuntamiento, por lo que aprovechó para lanzar el mensaje de que “hay que denunciar”.

 “Cualquier mujer que se encuentre en una situación de violencia o que cualquier vecino vea cualquier situación anómala, que denuncie para que el sistema actúe, que no nos encontremos ante situaciones en las que no existía ningún tipo de antecedente”, reiteró el regidor de Leganés.

 Con la confirmación por parte del Ministerio de Igualdad de este caso como feminicidio por violencia de género, el número de mujeres asesinadas asciende a 38 en 2026 y a 1.379 desde 2003, cuando se empezaron a recopilar estos datos.

 Agentes de la Policía Nacional detuvieron en la mañana en Alicante a su actual pareja, un hombre de 35 años, de nacionalidad española, como presunto autor de la muerte de Cristina, que apareció muerta el pasado sábado, en torno a las 15.15 horas, con signos de violencia, en su casa de Leganés.

 La víctima es la segunda mujer asesinada el pasado sábado en Madrid, después de que fuera detenido un hombre de 85 años por la muerte violenta de su exnuera, de 47 años.

 Además, una mujer se encontraba ayer en estado grave tras ser atropellada por su expareja en Tarragona y fallecía la que fue estrangulada por su pareja en Málaga hace cinco días. 

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