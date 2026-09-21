España presenta un plan para el despliegue responsable de la IA

Sánchez, durante la presentación de este lunes del plan de IA del Gobierno Javier Lizón (Efe)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presentó este lunes el ‘Plan IA360’ para el despliegue responsable de la inteligencia artificial (IA) y anunció que convocará el próximo mes a los agentes sociales para avanzar “en un gran acuerdo de país y un nuevo contrato social” en torno a esta tecnología.

“Es evidente que el desafío de la IA ya no es para dentro de cinco, diez o 50 años, es de ahora. Y da la sensación de que llegamos un poco tarde”, señaló el jefe del Ejecutivo durante el acto ‘IA360: Plan para un despliegue responsable de la IA’, celebrado en el Complejo de la Moncloa.

Sánchez expuso la hoja de ruta con acciones concretas a desarrollar en los próximos doce meses. Se trata de un plan para que España aproveche las oportunidades que la IA ofrece a la economía. Pero que pone en el centro la seguridad ciudadana, la confianza y la protección de los más vulnerables, empezando por los menores.

Top diez en uso

El presidente explicó que casi la mitad de la población española en edad de trabajar ya usa la IA generativa, lo que sitúa a España en el top diez en relación con el uso de esta tecnología.

Por ello, entre los principales objetivos del plan destaca el refuerzo del músculo tecnológico del país o convertir la rápida adopción social de la IA en un motor económico y también en un semillero de talento, adaptando el currículum de Secundaria y también de Formación Profesional para que los jóvenes la aprendan a usar.

Además, se pretende construir una gobernanza de IA que permita afrontar los retos actuales. “Creo que los riesgos de una IA sin control son cada vez más evidentes, lo estamos viendo en muchas noticias sobre problemas de ciberseguridad que se están creando con unas aplicaciones o unos modelos frente a otros”, señaló.

El presidente expone la hoja de ruta con acciones concretas a desarrollar en los próximos doce meses

El último objetivo del plan es impulsar entre todos, sector privado, trabajadores y sector público, un nuevo contrato social para la IA.

“En definitiva, un gran acuerdo de país entre sindicatos, patronal, partidos políticos y poderes públicos para ofrecer seguridad a las personas ante los cambios en el trabajo y en la vida que esta tecnología va a suponer”, incidió.

Por eso, el mes que viene el Ejecutivo convocará a los agentes sociales para avanzar “en este gran acuerdo. Tenemos una cierta autoridad moral, como país, para impulsar una agenda valiente. No solo aquí, sino también a nivel global, para no estar a merced de prácticas monopolísticas también abusivas de estas grandes tecnoligarquías. Una agenda que responsabilice legal, financieramente”, defendió el jefe del Ejecutivo.

Según Sánchez, hoy, como hace 150 años, algunos magnates siguen defendiendo que la regulación es enemiga de la innovación. “Recelan del poder público porque creen que están por encima de él”, criticó.

Interés general

Para el jefe del Ejecutivo, si hay algo que la historia demuestra es que la autorregulación no funciona y que los incentivos de unos pocos que controlan las industrias punteras nunca van a estar alineados con el interés general, por mucho que intenten convencer de lo contrario.

“Hace poco leía en una entrevista a uno de estos principales tecnooligarcas decir: confíen en nosotros. Va a ser que no. Vamos a confiar entre todos nosotros qué podemos hacer con esta tecnología”, recalcó.

En este sentido, defendió que una transformación de la magnitud que representa la IA lo que necesita son reglas claras, decididas por todos, controladas y alineadas con los valores y los principios que representa la humanidad.

“Si la IA queda concentrada en unas cuantas compañías y en un puñado de países, su impacto en la prosperidad compartida y en la idea de la democracia va a ser muy negativo”, alertó.

Sánchez defendió actuar con urgencia porque la IA desregulada, opaca, en estampida y en muy pocas manos “es el cóctel perfecto para que ocurra una desgracia”.

Frente a esto, el presidente abogó por una con supervisión y con trazabilidad que ayude a tomar las mejores decisiones para que no sustituya al criterio humano allí donde éste debe prevalecer. “Esta tecnología puede cerrar muchas brechas. Sociales, económicas, geográficas, o puede ensancharlas aún más”, apuntó.

Debate insólito

De su lado, el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, recordó que en las últimas semanas se intensificó un debate insólito sobre la IA.

“Un debate que nos llega reducido a una sola pregunta, ¿acelerar o frenar?”, se preguntó.

Por ello, con el plan el Gobierno pretende sentar en la misma mesa a expertos, sindicatos, empresas, científicos, la academia, la sociedad civil, la administración pública, para que este camino hacia la IA “tenga dueños y no solo destinatarios”.

El objetivo es que amplíe el entendimiento en lugar de sustituirlo y que nadie tenga que elegir entre el entusiasmo ciego y el miedo. “Ese es el requisito del que depende todo lo demás”, recalcó Cuerpo.