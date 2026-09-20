Fallece una persona y 18 resultan heridas en el incendio en la residencia Padre Menni de Pamplona

Una persona ha fallecido y siete han sido trasladadas al hospital por inhalación de humo a consecuencia de un incendio en una habitación de la residencia Padre Menni de Pamplona EFE

Una mujer de 56 años ha fallecido y dieciocho personas han sido trasladadas al hospital a consecuencia de un incendio declarado a las 20:55 horas de este viernes en una habitación de la residencia Padre Menni, situada en el Paseo de los Enamorados de Pamplona, que ha obligado a reubicar a medio centenar de pacientes.

Uno de los heridos, un varón de 62 años, se encuentra en la UCI y otras dos personas se encuentran en reanimación estables, según informan fuentes del departamento de Salud, que apuntan que el resto de personas atendidas presentan intoxicaciones por humo de carácter leve.

Seis de las personas que han requerido asistencia médica son trabajadores del centro en el que se ha declarado el fuego. Como medida preventiva y ante la imposibilidad de que los residentes pasen la noche en la residencia, han tenido que ser reubicados alrededor de 50 pacientes.

La Policía Nacional se ha hecho cargo de las diligencias y la Policía Municipal de Pamplona ha colaborado en el operativo.

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Hasta el lugar se han desplazado dotaciones de Bomberos de los parques de Trinitarios y Cordovilla, así como un amplio dispositivo sanitario compuesto por dos ambulancias de soporte vital avanzado (SVA), seis ambulancias de soporte vital básico (SVB) y un equipo médico.

Además de los medios movilizados, se ha montado en el lugar una carpa logística de Bidean (sociedad pública de transporte sanitario de Navarra). Las causas del incendio no han sido todavía aclaradas.

La clínica psiquiátrica Padre Menni, de las Hermanas Hospitalarias, es un centro de referencia en Navarra en la atención a pacientes con enfermedades mentales.

Una persona detenida

La Policía Nacional ha detenido a una mujer residente de la clínica psiquiátrica Padre Menni que presuntamente provocó este sábado de forma intencionada el incendio.

Tras una primera investigación, ha informado a EFE la Policía Nacional, la principal hipótesis es que esta usuaria provocó el incendio en una habitación de la planta baja de la clínica psiquiátrica, ubicada en el barrio de la Rochapea de Pamplona.

La detenida se encuentra en el hospital bajo custodia policial a la espera de un pronunciamiento de la autoridad judicial.

Fuentes policiales han destacado la complejidad de determinar en un caso de este tipo la responsabilidad penal de la persona detenida al tratarse de una usuaria del centro con problemas de salud mental.