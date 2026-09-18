Sánchez anuncia un decreto para aumentar la exigencia de los estudios universitarios

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez EFE

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado hoy la aprobación de un real decreto para ahondar en las exigencias de calidad de los estudios universitarios que se imparten en universidades públicas y privadas y para reforzar la presencialidad de determinados grados y másteres.

Sánchez ha incidido en la importancia de imponer mayores exigencias de presencialidad para determinadas carreras universitarias, y en concreto en las limitaciones que se van a imponer en algunos estudios 'online' para los grados o másteres relacionados con las ciencias de la salud.

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Pedro Sánchez ha hecho este anuncio tras recorrer las instalaciones del Instituto de Ciencias Matemáticas (un centro mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y las universidades Complutense, Autónoma y Carlos III de Madrid), acompañado por la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant.

El jefe del Ejecutivo ha explicado que el decreto que tiene previsto anunciar próximamente el Gobierno exigirá a las universidades que al menos el 50 por ciento de sus plantillas de profesores sean doctores, y que el 40 por ciento de las contrataciones lo sean y a tiempo completo.