La estudiante española Claudia Tacoronte fue asesinada "en un forcejeo por un robo" en México

Alumnos del Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos participan en un homenaje póstumo a la estudiante española Claudia Tacoronte EFE

La gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, aseguró este jueves en entrevista con EFE que el presunto sospechoso del asesinato de la joven estudiante española Claudia Tacoronte, actualmente bajo orden de arresto, no tiene vínculos "con el crimen organizado" y que la agredió "en un forcejeo por un robo", al explicar los hechos que han subrayado la inseguridad que vive parte de México y que han provocado la indignación nacional e internacional.

"Es un delincuente común, pero muy trastornado, por la forma en que lo realizó. No tiene nada que ver con el crimen organizado. Aparentemente fue un robo, fue un forcejeo por un robo. Cuando ella grita, él la agrede", señaló González desde el Palacio de Gobierno de Morelos, en su capital Cuernavaca, en su primera entrevista desde lo sucedido el 12 de septiembre.

Este mismo jueves, el secretario de Seguridad de México, Omar García Harfuch, informó de la detención del sospechoso, conocido como "El Trompas".

La detención sucedió en Cuautla, el lugar donde ocurrió el crimen, a unos 120 kilómetros al sur de Ciudad de México, según informaron a EFE fuentes conocedoras del caso.

La gobernadora de Morelos describió el asesinato de Tacoronte, de 21 años, como algo "muy doloroso" para el estado, ya que afirmó ser "un gobierno muy humanista, muy cercano a las mujeres".

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Sobre el operativo de búsqueda del sospechoso, conocido como "El Trompas", González había indicado que estaban "colaborando" actualmente todas las autoridades estatales y federales para su captura.

Antes de conocerse la detención, la gobernadora aseguró a EFE que hubiera deseado que ese arresto se hubiera dado "del primer momento".

El sospechoso fue identificado con ayuda de testimonios y grabaciones de cámaras de seguridad, en las que aparece un hombre con una mochila negra, camisa blanca y pantalones cortos huyendo de la zona donde ocurrió el crimen.

Tacoronte fue asesinada con un arma blanca el pasado sábado, 12 de septiembre, en Cuautla, adonde había acudido a la Feria Nacional de Medicina Tradicional.

La joven había llegado a México a mediados de agosto para realizar un intercambio académico en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) y residía en Cuernavaca, capital estatal situada a unos 80 kilómetros al sur de Ciudad de México y a 50 kilómetros de Cuautla.

El asesinato ha provocado indignación dentro y fuera de México después de conocerse que Tacoronte es la cuarta alumna de la UAEM asesinada en apenas siete meses, tras los casos de Kimberly Ramos, Karol Toledo y Michelle Itzayana Fuentes, que ya habían generado protestas y paros estudiantiles.

La familia de la joven estudiante española asesinada llegará a Morelos (centro de México) este viernes para iniciar los trámites de repatriación del cuerpo de la víctima, informó este jueves el fiscal del estado, Fernando Blumenkron.

"Tenemos conocimiento que el día de mañana (viernes) vienen familiares de Claudia (...) para que la Fiscalía entregue el cuerpo de Claudia", informó Blumenkron en conferencia de prensa desde el Palacio de Gobierno de Cuernavaca, capital del estado.