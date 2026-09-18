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Sociedad

Detenido el presunto responsable del asesinato de la estudiante española Claudia Tacoronte en Morelos

Europa Press
18/09/2026 17:10
Alumnos del Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos participan este lunes, en un homenaje póstumo a la estudiante española Claudia Tacoronte Aguilera, asesinada el pasado domingo en el municipio de Cuautla en Morelos (México). Entre lágrimas, los estudiantes rindieron homenaje con flores y velas a Taraconte, de 21 años, en el patio del Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) de la UAEM donde cursaba sus estudios en el Campus Chamilpa, en Cuernavaca, capital del estado de Morelos. EFE/Tony Rivera
Alumnos del Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos en un homenaje póstumo a la estudiante española Claudia Tacoronte
EFE
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El presunto responsable del asesinato de la estudiante española Claudia Tacoronte en Morelos ha sido detenido, después de que la Fiscalía del estado mexicano obtuviera una orden de arresto contra un hombre identificado como Francisco Javier M., señalado como sospechoso del crimen, según ha informado este jueves el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch.

MEX2847. CUERNAVACA (MÉXICO), 15/09/2026.- Estudiantes sostienen pancartas durante una protesta este martes en Cuernavaca, en Morelos (México). Decenas de estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) marcharon para exigir justicia por el asesinato de su compañera, la española Claudia Tacoronte Aguilera, y denunciar una crisis de inseguridad que, aseguran, los hace sentirse vulnerables incluso dentro de las instalaciones universitarias. EFE/Alex Cruz

México difunde la ficha de búsqueda del sospechoso del asesinato de la estudiante española Claudia Tacoronte

Más información

Las autoridades mexicanas han revelado que la detención ha sido fruto de un trabajo conjunto de investigación, operativo desde que se tuvo conocimiento del asesinato. En las pesquisas han participado la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Guardia Nacional, en colaboración con la Fiscalía General del Estado de Morelos y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la entidad.

El detenido ha sido vinculado con la muerte de Claudia Tacoronte, estudiante canaria de la Universidad de Granada, cuya muerte tuvo lugar el pasado sábado en Cuautla.

Una estudiante española es asesinada en el estado mexicano de Morelos

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Tras conocerse la detención, García ha expresado sus condolencias a los familiares y allegados de la joven estudiante y ha manifestado su solidaridad con ellos ante la pérdida. "Lamentamos profundamente el feminicidio de Claudia Tacoronte Aguilera". Expresamos nuestras más sinceras condolencias y toda nuestra solidaridad a su familia y seres queridos ante esta dolorosa e irreparable pérdida", ha manifestado en una publicación en redes sociales.

García Harfuch ha situado la investigación dentro de la política del Gobierno mexicano frente a la violencia contra las mujeres y ha afirmado que la prevención de los feminicidios constituye una prioridad para la presidenta Claudia Sheinbaum

"Para la Presidenta presidenta, prevenir los feminicidios es una prioridad de este Gobierno. Cuando no se ha logrado impedir que una mujer sea víctima de esta violencia, nuestra obligación es esclarecer los hechos, detener a los responsables y combatir la impunidad con toda la fuerza del Estado", ha sentenciado.

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