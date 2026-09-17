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Sociedad

Un directivo de Microsoft alerta contra entrenar a la inteligencia artificial para actuar como los humanos

Efe
17/09/2026 22:41
Un hombre camina ante un cartel promocional de la IA
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Archivo El Ideal Gallego
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El consejero delegado de Microsoft AI, Mustafa Suleyman, cuestionó el entrenamiento de sistemas de inteligencia artificial (IA) para asumir características humanas, al considerar que podría dificultar su control y acabar creando tecnologías con objetivos propios que compitan con las personas por los recursos.

 En declaraciones este jueves al programa ‘Today’ de la ‘BBC’, Suleyman criticó a Anthropic por lo que considera una tendencia a “antropomorfizar” su modelo Claude y advirtió de que este enfoque puede llevar a desarrollar una tecnología que la humanidad no pueda controlar.

 Las declaraciones de Suleyman siguen a su ensayo publicado esta semana, ‘Una advertencia sobre el bienestar de los modelos”, en el que cuestionó el enfoque de Anthropic para entrenar Claude.

 En el texto, criticó que se enseñe a la IA a adoptar características humanas, porque puede hacer que parezca que Claude tiene sus propios deseos, valores y sentido de sí mismo.

 Suleyman sostuvo que las IA “no son conscientes”, no “sienten, experimentan ni sufren” y carecen de “preferencias innatas ni motivaciones subyacentes”.

 Las describió como sistemas diseñados para “seguir instrucciones y alcanzar objetivos fijados por humanos”. El directivo también cuestionó el desarrollo de una IA capaz de “establecer sus propios objetivos, ganar dinero y poseer activos”, porque, a su juicio, supondría “crear esencialmente una nueva especie de silicio (tecnológica)” que podría “sin duda competir con nosotros por los recursos”.

 Suleyman reclamó una mayor transparencia sobre cómo se entrenan y evalúan estos modelos, así como supervisión independiente y herramientas para controlar su comportamiento.

 También defendió el “alineamiento”, que busca que la IA esté subordinada a principios éticos y valores establecidos por los humanos, pero sin atribuirle conciencia, deseos o intereses propios.

 Estas declaraciones llegan después de que OpenAI revelase este pasado miércoles varios casos en los que modelos de IA generaron instrucciones destinadas a ignorar las indicaciones de sus desarrolladores, ocultar errores o eludir mecanismos de seguridad, como parte de un nuevo marco para detectar, investigar y reportar comportamientos de “desalineamiento” de sus sistemas.

OpenAI presentó seis informes sobre comportamientos observados durante los últimos seis meses, aunque el caso más antiguo se remonta a octubre de 2025. La compañía advirtió además que estos episodios son ejemplos individuales. 

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