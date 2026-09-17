La reina Letizia inaugura de manera emotiva el curso en su antiguo colegio

La reina Letizia comparte confidencias con una niña de su antiguo colegio de Oviedo en su visita de este jueves Eloy Alonso (Efe)

La reina Letizia inauguró este jueves el curso escolar de Educación Infantil y Primaria 2026-27 con una visita a su antiguo colegio, La Gesta, en Oviedo, donde fue recibida con mucha emoción por alumnos, docentes y sus antiguas profesoras, en un acto en el que le han cantado el ‘cumpleaños feliz’ tras haber cumplido esta semana 54 años.

La reina volvió 40 años después al que fuera el centro educativo de su ciudad natal como reina para recorrer las instalaciones y reunirse con sus profesoras.

Acudió, en primer lugar, al ‘aula del futuro’ en la que Guillermo Rico, nominado a mejor profesor de España 2025, le mostró cómo trabaja el alumnado de sexto de Primaria, que aprende a desarrollar elementos 3D con aplicaciones y cómo proyectarlas con ordenadores de hologramas.

También visitó un aula de Infantil donde los niños, que trabajaban con proyectos de estimulación del lenguaje, le mostraron sus cartulinas con las vocales y le regalaron un cuento ilustrado por ellos bajo el título ‘Pequeño azul, pequeño rojo’.

“¿Os está gustando? Yo creo que sí”, les preguntó sobre sus proyectos sentada en una mesa acompañada por varios alumnos, entre ellos una niña llamada Sofía a la que dijo que su nombre le gustaba mucho.

Luego, se trasladó a una clase de segundo de Primaria, donde los niños le enseñaron sus trabajos sobre alimentación saludable. Uno de los que pudo hablar con ella aseguró que “nunca” había sentido tanta emoción.

El niño explicó que le preguntaron por sus hijas, por su comida favorita y que se animó a hablar en inglés con ellos, que le regalaron una caja con cartas y felicitaciones de cumpleaños.

La reina observó cómo varios alumnos practicaban yoga en el gimnasio como parte del programa de bienestar emocional ‘Gesta Inspira’, que despertó su interés. “Os sale muy bien”, expresó.

Tras su encuentro con los alumnos y posar con la placa que recordará su visita, la reina se hizo una fotografía en el patio con los niños, que le cantaron ‘cumpleaños feliz’ en la semana en que cumplió 54 años.

Después del emotivo gesto, la reina se reunió con el Consejo Escolar y el AMPA y con algunas de sus exprofesoras con quienes recordó su paso por el colegio.

“Es un encanto de mujer. Ha sido emocionante”, señaló María Julia Díaz, una de sus tutoras, quien destacó los abrazos que Letizia les dio, que les pidió que no la tratasen de “usted” y recordó lo “participativa” que era en sus tiempos escolares.