El Gobierno cree que hay recursos para poner fin a la espera en dependencia

Una persona dependiente realiza terapia con un perro de peluche Archivo El Ideal Gallego

La secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez, destacó este jueves que tras la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad aprobada este pasado miércoles en el Parlamento existen los recursos y las herramientas para acabar con las listas de espera de la dependencia.

Durante su intervención en la presentación del Índice DEC que evalúa los servicios sociales de las comunidades, Martínez abogó por incrementar la inversión en la financiación de la dependencia para mejorar la calidad y la intensidad de las prestaciones, mejorar las condiciones de trabajo de las profesionales, la cobertura y acabar con las listas de espera.

En este sentido, el Congreso aprobó definitivamente la reforma de las mencionadas leyes sin las principales enmiendas incorporadas por el PP en el Senado y acordadas con algunos grupos.

Esta reforma amplía los servicios y prestaciones de las personas dependientes y con discapacidad, prioriza la voluntad y circunstancias de cada persona y agiliza los procesos administrativos para el reconocimiento de su situación.

Durante el debate, los grupos que habían consensuado enmiendas en el Senado criticaron que el Gobierno vetase algunas impidiendo su votación en esta fase final, como la de ampliar sin límite de edad la prestación CUME que reciben los padres con hijos con cáncer o enfermedad graves que actualmente se extiende hasta los 26 años.

No obstante, sí se incluyeron finalmente algunas de esas enmiendas del Senado en relación con la prestación CUME, para simplificar y agilizar su resolución, la protección de trabajadores autónomos para la prórroga del permiso y para que la escolarización no pueda ser causa automática de pérdida de prestaciones, entre otras.

Horizonte

Asimismo, la número dos del Ministerio de Derecho Sociales que dirige Pablo Bustinduy señaló que “el ministro puso un horizonte, que ojalá se cumpla: reducir a la mitad las listas de espera en 2027 y finalizar con ellas en el 2028. Tenemos las herramientas, tenemos los recursos; vamos a ver si es posible que entre todos lo logremos”.

Además, en un momento en el que resurgen ciertas ideas “desgarradamente discriminatorias”, apeló a la responsabilidad institucional para asegurar que los servicios sociales “estén vertebrados por los mismos principios que rigen la democracia: la universalidad, la solidaridad, la no discriminación, la equidad, la igualdad y, por supuesto, la responsabilidad pública”.

“Estos principios están presentes en todas las leyes autonómicas de servicios sociales y creo que hay que dar un paso al frente y mostrar nuestro compromiso firme en su defensa con más fuerza que nunca”, aseveró. Martínez enfatizó que la reforma reconoce el papel esencial de los servicios sociales.

Esto supone consolidarlos como cuarto pilar del Estado del bienestar y destacar que son esenciales, no solo en emergencias, sino para la vida cotidiana de millones de personas”.

También valoró que recoja la demanda histórica de los servicios sociales de que las ayudas de emergencia social queden excluidas de la Ley General de Subvenciones. “Esto cambia no solo la vida a miles de personas, sino también a miles de profesionales en los servicios sociales de base”, indicó.

Por primera vez la ley incorpora un marco específico para la innovación social y reconoce la capacidad del ámbito social para anticipar desafíos, generar conocimiento y que este conocimiento nos acerque a dar soluciones complejas a problemas complejos”, concluyó.

65.000 millones de euros

No obstante, en 2025, las familias españolas aportaron a la financiación de los cuidados de las personas dependientes 65.000 millones de euros entre copagos, pagos por servicios informales y valor económico de cuidados directos, unas 3,5 veces más que el Estado, que aportó unos 17.000 millones en prestaciones públicas, según Funcas.

Esa es una de las conclusiones del libro ‘Los cuidados de larga duración en España. Un desafío en tiempo de descuento’, presentado ayer, que aborda el reto del aumento de la demanda de tales cuidados en los ámbitos financiero, de provisión y producción de servicios y de garantía de calidad de vida para las personas que precisan atención y sus familias.

En España, casi 1,8 millones de personas reciben prestaciones del Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia (SAAD), explicó Funcas, que anticipó un alza de la población en situación de dependencia hasta los 2,5 millones en 2050.

La fundación relaciona ese incremento con el aumento de la esperanza de vida y el crecimiento del número de las personas de 80 años o más, “entre las que se dispara la necesidad de cuidados permanentes”, explicó.

“La dependencia es la gran contingencia previsional de esta primera mitad del siglo XXI, como las pensiones lo han sido en la segunda mitad del siglo XX”, señaló Elisa Chuliá, investigadora de Funcas y coordinadora del estudio junto a José Antonio Herce.

Asimismo, Chuliá aseguró que la prestación de estos cuidados en el hogar “exige una dedicación de tiempo y esfuerzo que desplaza otras ocupaciones” como el trabajo o el cuidado de niños.

El coste de las prestaciones del SAAD, incluyendo residencias, centros de día, asistencia a domicilio y prestaciones económicas, alcanzó en 2025 los 17.400 millones de euros, “aproximadamente el 1% del PIB y un 9% del gasto total en pensiones contributivas ese año”, según Herce.

“Si a los 3.500 millones de euros que las familias dedicaron a copagos añadimos los 61.500 millones estimados en gasto informal o oculto que también asumen, puede afirmarse que aportan a la financiación de los cuidados 3,5 veces más que el Estado”, explica el estudio que señala también que el 64% de las personas adultas mayores en situación de dependencia son cuidadas por su familia.

Además, el 45% de las personas cuidadoras afirma prestar más de diez horas de atención al día. La presencia de mujeres es mayoritaria. En particular, el 36% de las personas mayores dependientes son cuidadas por sus hijas, frente al 17% que lo son hijos.

En caso de los hombres en situación de dependencia, son sus esposas las que los cuidan en un 42%, en cambio solo el 13% de las mujeres son cuidadas por sus maridos.

Por otro lado, casi el 40% de las personas en situación de dependencia cuenta con una persona a la que pagan por sus servicios de asistencia, “una de las cifras más elevadas de la Unión Europea”, según el documento.