Vueling y Cinesa firman una colaboración para acumular descuentos en viajes al comprar entradas

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Vueling y Cinesa han firmado una colaboración por la que los miembros de Vueling Club, el programa de fidelización de la aerolínea, podrán ganar puntos Avios con la compra de entradas en las salas de la compañía.

En un comunicado este miércoles, la aerolínea del grupo IAG explica que Cinesa se incorpora como socio de Vueling Club y la oferta estará disponible en las más de 400 salas de Cinesa en España.

Los usuarios deberán indicar su número de miembro durante el proceso de compra, por el que recibirán 3 Avios por cada euro gastado en las entradas, sin gasto mínimo, y que se añadirán automáticamente a su cuenta.

Vueling ha explicado que la incorporación de Cinesa refuerza la apuesta de la aerolínea por "integrar el programa de fidelización al ocio y al día a día de sus clientes", de forma que puedan ganar puntos no únicamente al volar con la compañía, sino también a través de compras y servicios.

Los usuarios pueden utilizar los Avios de Vueling acumulados más adelante tanto para acceder a vuelos como a otros servicios de la aerolínea.