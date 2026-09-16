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Sociedad

'La bola negra' representará a España por el Óscar a mejor película internacional

Efe
16/09/2026 11:17
Fotrografía de archivo, tomada en Cannes el 23/05/2026, que muestra a los directores Javier Ambrossi, (2i) y Javier Calvo (2d), junto a los actores "Carlos Gonzalez, Penelope Cruz, y Milo Quifes (de izda. a dcha.), protagonistas de "La bola negra" que representará a España en la carrera para ser nominada al Óscar a mejor película internacional en la 99 edición de los premios de Hollywood, según ha anunciado este miércoles la Academia de Cine. EFE/Archivo/TERESA SUAREZ
Javier Ambrossi, (2i) y Javier Calvo (2d), junto a los actores "Carlos Gonzalez, Penelope Cruz, y Milo Quifes (de izda. a dcha.), protagonistas de "La bola negra" 
EFE
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'La bola negra', de Javier Calvo y Javier Ambrossi, representará a España en la carrera para ser nominada al Óscar a mejor película internacional en la 99 edición de los premios de Hollywood, ha anunciado este miércoles la Academia de Cine.

Este drama de época inspirado por una obra inacabada de Federico García Lorca que muestra la vida entrelazada de tres hombres homosexuales en tres momentos históricos ganó el premio a mejor dirección en Cannes y era el filme que más sonaba en una terna de candidatas que también ha incluido 'El ser querido', de Rodrigo Sorogoyen, y 'Los domingos', de Alauda Ruiz de Azúa.

El encargado de leer el fallo de los académicos ha sido el cineasta Alejandro Amenábar, ganador en 2005 del Óscar a mejor película extranjera (categoría que actualmente se denomina mejor película internacional) por 'Mar adentro

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