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Sociedad

El príncipe Enrique y Meghan cambian a sus hijos de colegio por motivos de seguridad

Efe
15/09/2026 10:13
Enrique y Meghan, duques de Sussex
EFE
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Los duques de Sussex, Enrique y Meghan, han cambiado de colegio a sus dos hijos al poco de empezar el curso, después de que su equipo privado de seguridad concluyera que no podía asegurar debidamente la ruta hasta el centro escolar, informan este martes los medios británicos.

La BBC apunta además que, a raíz del regreso de la familia al Reino Unido en agosto, el Comité Ejecutivo para la Protección de la Realeza y Figuras Públicas (Ravec), formado por representantes de la monarquía, el ministerio del Interior y la Policía, evalúa actualmente si merecerían una protección más amplia avalada por el Estado.

La revista 'Hello!' publicó inicialmente que los duques habían cambiado de colegio a Archie, de 7 años, y Lilibet, de 5, dos días después de comenzar las clases la semana pasada, a pesar de que les encantaba la escuela que habían elegido.

Según la publicación, las dudas expresadas por los guardaespaldas sobre el trayecto les llevaron a matricular a los niños en otro centro educativo, donde este lunes ya hicieron una jornada de prueba.

Fuentes cercanas a la pareja dijeron a 'Hello!' que no hubo ningún problema con el colegio en sí, sino con las dificultades prácticas para llevar y recoger a los pequeños, en parte por el intenso tráfico en la zona y la distancia con su hogar.

"Los padres siguen estando enormemente agradecidos a todos los profesores y miembros del personal por el cariño, los cuidados y el esfuerzo que han mostrado hacia su familia", afirmó un portavoz.

El pasado lunes, el rey Carlos III precisó en un comunicado que su hijo Enrique -que justamente hoy cumple 42 años- y Meghan, quienes en 2020 se distanciaron de la Casa Real para mudarse a Estados Unidos, mantienen su estatus de 'miembros no activos de la monarquía', por lo que no tendrán derecho al uso de títulos como Su Alteza Real ni asumirán compromisos oficiales.

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