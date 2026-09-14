Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Sociedad

Un hombre admite haber drogado y violado a su esposa durante más de 20 años en Reino Unido

Efe
14/09/2026 21:56
Imagen referencial de unos agentes de la Policía de Manchester
Imagen referencial de unos agentes de la Policía de Manchester
gmp.police.uk
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50
beowner620

Un británico de unos 60 años admitió este lunes ante un tribunal de Mánchester (noroeste de Inglaterra) haber cometido más de sesenta delitos sexuales contra su esposa, entre ellos, haberla drogado y violado sin su consentimiento durante más de 20 años.

El sospechoso -cuya identidad no ha trascendido para mantener la privacidad de su mujer- se declaró hoy culpable ante el juez de 45 de los cargos que se le imputaban, entre ellos 16 de violación, nueve de agresión sexual con penetración o uno por administración de una sustancia con intención delictiva, cometidos entre 2004 y 2025.

Estos se unen a otros 15 delitos sexuales cometidos entre 2022 y 2025 que ya había admitido a comienzos de este año en una vista anterior.

Marius Borg Hoiby hijo de la princesa Mette-Marit

La justicia noruega acepta el recurso del hijo de reina Mette-Marit en caso por violación

Más información

Se prevé que este hombre, originario de Stockport -cerca de Mánchester- sea condenado por los cargos admitidos en el juicio y se ha constituido un jurado para seguir el caso, que la Fiscalía todavía no ha iniciado.

Además del cónyuge, otros doce varones acusados, de entre 28 y 74 años y mayoritariamente británicos, han negado haber cometido múltiples delitos sexuales contra esta misma mujer entre 2018 y 2025. Un decimotercero sí había admitido cargos de esta índole con anterioridad.

La mujer ha escuchado la declaración de su esposo desde la primera fila de la tribuna del público, rodeada de sus familiares.

"Nuestro objetivo sigue siendo apoyar a la víctima de esta horrible campaña de abusos a lo largo de una investigación muy compleja", comentó hoy el subcomisario de la Policía del Gran Mánchester, Rick Jackson, que apuntó que esta mujer continúa recibiendo "apoyo especializado".

Además, hizo un llamamiento a todas aquellas mujeres que pudieran ser víctimas de abuso sexual facilitado con drogas: "Sepa que no necesita pruebas, certezas ni un recuerdo nítido para que se le tome en serio".

"No se espera que comprendas exactamente lo que sucedió ni quiénes estuvieron involucrados para que te tomen en serio. Si crees que algo sucedió, por favor, repórtalo o pide ayuda", indicó Jackson. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Un cartel antiestadounidense en Teherán

Los combates contra los hutíes aumentan en la costa yemení del mar Rojo
EFE
Mark Rutte, durante su rueda de prensa de este lunes en Bruselas

Rutte cree que el ataque ruso contra un tren ucraniano cerca de Polonia es una muestra de desesperación
EFE
Dos personas se toman una fotografía en el mirador de la localidad alicantina de Benidorm

Casi 900.000 pensionistas podrán viajar este año con el Imserso por precios de entre 133 y 465 euros
EFE
Imagen referencial de unos agentes de la Policía de Manchester

Un hombre admite haber drogado y violado a su esposa durante más de 20 años en Reino Unido
EFE