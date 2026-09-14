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Sociedad

La madre de Elon Musk dice que ya era un genio a los 3 años y fue acosado en el colegio

Efe
14/09/2026 13:07
Elon Musk hablando en Davos
Elon Musk
Efe
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Maye Musk, madre del multimillonario empresario tecnológico Elon Musk, revela que su hijo mayor la preocupó desde la infancia por sus diferencias y que fue acosado y agredido en el colegio, según figura en un libro de memorias del que este lunes 'The Telegraph' adelanta un extracto.

Además, en una entrevista con el mismo periódico, afirma que llegó a la conclusión de que Elon era "un genio" cuando tenía solo tres años, porque "razonaba" de una manera inusual para niños de esa edad.

Maye Musk asegura, no obstante, que nunca se imaginó que su primogénito acabaría creando empresas valoradas en miles de millones de dólares: "No... Sabía que era brillante, pero hay niños brillantes que se pasan el día en un sótano y no salen de allí. Él podría haber sido así", declara al rotativo.

En 'Timeless: The Art of Reinvention and Resilience at Any Age', que se publica este martes, la modelo y nutricionista explica que Elon era muy distinto a sus hermanos Tosca y Kimbal, quienes hacían amigos rápido mientras que él apenas tenía ninguno, y desde los seis años "estaba pegado a los libros o a los videojuegos".

"De adolescente Elon sufrió acoso por parte de sus compañeros de colegio. En una ocasión lo golpearon con tanta brutalidad que tuvo que ir al hospital", escribe.

De acuerdo con la matriarca, los profesores lo describían como "soñador" en clase, donde tenía dificultades para relacionarse, no se le daban bien los deportes ni las asignaturas que no le interesaba pero, en cambio, "destacaba en física y matemáticas".

"Sus actividades favoritas eran solitarias: leer, trabajar con un ordenador, programar. Kimbal, Tosca y yo lo llamábamos 'nuestra enciclopedia', porque podía responder a cualquier pregunta recordando con precisión todo lo que había leído", rememora.

Maye Musk también explica que incluso ahora sigue preocupada por sus tres hijos y especialmente por Elon, del que dice que "buena parte de los medios lo han tratado como si fuera un villano de James Bond".

Para ella, su hijo de 55 años "es un héroe de la innovación estadounidense y un pionero de la energía verde" y, aunque reconoce que a veces no entiende de lo que habla, siempre cuenta con su apoyo.

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