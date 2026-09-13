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Sociedad

Trump tacha de "fuerzas negativas" a quienes piden regular la IA, mientras que Elon Musk pide su desaceleración

Antrophic y Open AI coinciden con el magnate en la solicitud de ralentizar su desarrollo 

Efe
13/09/2026 19:33
Elon Musk y Donald Trump, en un encuentro pasado en la Casa Blanca
Archivo El Ideal Gallego 
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El presidente estadounidense, Donald Trump, tachó este domingo de "fuerzas negativas" a quienes piden regular la inteligencia artificial (IA) pese a las alertas de los líderes del sector, como Dario Amodei, Sam Altman y Elon Musk, sobre los creciente riesgos de la tecnología.

"Podemos poner salvaguardas, podemos hacer esto y aquello. Pero creo que hay muchas fuerzas negativas planteando el tema que no deberían estar planteándolo. Y están planteando cosas que no van a suceder. Pero quien gane con la IA, gana. Es una expresión que se me ocurrió y es verdad", declaró Trump a los medios en Irlanda.

El sábado, el magnate Elon Musk de xAI coincidió con sus rivales, Dario Amodei de Anthropic y Sam Altman de OpenAI, en la necesidad de desacelerar el desarrollo de la inteligencia artificial (IA) por los riesgos de seguridad que representa. "Dario tiene razón", escribió Musk en su red social, X.

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Ante ese hecho inédito en el sector, el mandatario estadounidense desestimó las peticiones de Amodei de ralentizar el desarrollo de la IA al argumentar que Estados Unidos debe mantener el liderazgo de esta tecnología ante China.

"Estamos liderando ante China en IA. Somos el país más sofisticado del mundo. Y, francamente, quiero mantenerlo de esa manera porque quien gane con la IA, gana", insistió Trump.

Amodei, por su parte, advirtió de riesgos como el mal uso de la inteligencia artificial para posibles ciberataques y bioterrorismo, la pérdida del control de los sistemas de IA y la disrupción económica, por lo que pidió que haya evaluaciones independientes de estas herramientas y que el Gobierno se involucre.

También el líder de los demócratas en la Cámara Baja, Hakeem Jeffries, pidió ahora al Congreso "actuar con urgencia" para ralentizar la IA, y adelantó que el martes habrá una reunión con los miembros de su partido en la Cámara Baja en la que "una alta prioridad será la acción en inteligencia artificial".  

Los líderes de OpenAI y Anthropic anunciaron que sus compañías permitirán que evaluadores independientes auditen sus sistemas, algo que Musk no indicó de manera expresa para su empresa.

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