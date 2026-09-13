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Sociedad

Tres heridos y 50 desalojados en el incendio de Benahavís (Málaga), que va hacia Pujerra

Efe
13/09/2026 21:47
Varios heridos este domingo en el incendio forestal de Benahavís (Málaga), donde se ha decretado el desalojo preventivo de la urbanización Montemayor Alto y el confinamiento preventivo del casco urbano de la localidad, de 9.500 habitantes. EFE/ Juan Carlos Domínguez
Varios heridos deja este domingo el incendio forestal de Benahavís (Málaga),
EFE
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Tres personas han resultado heridas este domingo en el incendio forestal de Benahavís (Málaga), donde se decretó el desalojo preventivo de 50 vecinos y el confinamiento preventivo del casco urbano de la localidad, de 9.500 habitantes, y las llamas avanzan hacia el municipio de Pujerra.

El consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha facilitado estos datos sobre la evolución de un fuego que ha calificado de "complejo", por el viento y la voluminosa masa forestal que concentra la zona.

Las llamas se acercan hacia Pujerra, población que ya sufrió otro incendio forestal en 2022 y donde la zona afectada se había regenerado.

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Los desalojados son vecinos de la urbanización Montemayor Alto y el confinamiento preventivo incluye también a diseminados en las zonas norte y oeste y la urbanización La Coja.

Han actuado 22 medios aéreos, tras activarse la fase de emergencia situación operativa 1 del plan andaluz contraincendios Infoca a las 13.41 horas, y se envió un mensaje Es-Alert a los teléfonos móviles de la zona, en español y en inglés

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