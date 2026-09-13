Tres heridos y 50 desalojados en el incendio de Benahavís (Málaga), que va hacia Pujerra

Varios heridos deja este domingo el incendio forestal de Benahavís (Málaga), EFE

Tres personas han resultado heridas este domingo en el incendio forestal de Benahavís (Málaga), donde se decretó el desalojo preventivo de 50 vecinos y el confinamiento preventivo del casco urbano de la localidad, de 9.500 habitantes, y las llamas avanzan hacia el municipio de Pujerra.

El consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha facilitado estos datos sobre la evolución de un fuego que ha calificado de "complejo", por el viento y la voluminosa masa forestal que concentra la zona.

Las llamas se acercan hacia Pujerra, población que ya sufrió otro incendio forestal en 2022 y donde la zona afectada se había regenerado.

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Los desalojados son vecinos de la urbanización Montemayor Alto y el confinamiento preventivo incluye también a diseminados en las zonas norte y oeste y la urbanización La Coja.

Han actuado 22 medios aéreos, tras activarse la fase de emergencia situación operativa 1 del plan andaluz contraincendios Infoca a las 13.41 horas, y se envió un mensaje Es-Alert a los teléfonos móviles de la zona, en español y en inglés