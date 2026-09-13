Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Sociedad

El Imserso comercializa desde el lunes 879.213 plazas, con 7.447 viajes a 50 euros

Los primeros viajes se realizarán a partir del 1 de octubre

Efe
13/09/2026 12:15
De las 879.213 plazas ofertadas, el 50,1% corresponde a destinos de costa peninsular
EC
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50
beowner620

Los viajes del Imserso para la temporada 2026-2027 comenzarán a comercializarse este lunes, 14 de septiembre, con un total de 879.213 plazas para turismo de costa peninsular, costa insular y viajes de escapada, y contarán con 7.447 plazas con una tarifa plana de 50 euros para pensionistas con menores recursos.

La comercialización se desarrollará inicialmente entre el 14 y el 18 de septiembre, cuando los beneficiarios podrán reservar únicamente los viajes correspondientes al cupo asignado a su provincia. A partir del 19 de septiembre podrán acceder también a las plazas que hayan quedado disponibles de cualquier provincia, mientras que la venta permanecerá abierta durante toda la temporada.

De las 879.213 plazas ofertadas, el 50,1% corresponde a destinos de costa peninsular, el 25,9% a costa insular y el 23,9% restante a turismo de escapada, que incluye circuitos culturales, turismo de naturaleza, capitales de provincia y viajes a Ceuta, Melilla y destinos europeos. Los primeros viajes de la temporada se realizarán a partir del 1 de octubre, con Oropesa como primer destino.

El programa cuenta con 4.602.255 personas acreditadas y mantendrá además la posibilidad de viajar con animales de compañía en los destinos de costa peninsular y costa insular, una opción que permitió viajar con sus mascotas a 1.066 personas durante la temporada 2025-2026.

La tarifa plana de 50 euros, introducida la pasada temporada para facilitar el acceso a los viajes a los pensionistas con menores rentas, contará con 7.447 plazas en esta nueva edición. La medida registró 5.221 usuarios en su primer año, frente a las 523 plazas utilizadas en la temporada anterior con el descuento del 50% sobre el precio del viaje.

Los viajes podrán reservarse a través de las páginas web de Turismo Social y Mundicolor, según el tipo de destino, con el DNI y la clave de acreditación, así como en las agencias de viajes autorizadas presentando únicamente el DNI.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

El ideal gallego

A Coruña reparte 80 composteros domésticos a dos asociaciones, diez colegios y 63 personas físicas
Redacción
El ideal gallego

El Imserso comercializa desde el lunes 879.213 plazas, con 7.447 viajes a 50 euros
EFE
El ideal gallego

El Gobierno tiene un año para decidir sobre la petición de indulto al maquinista del tren Alvia
EP
Renfe

Retrasos en los trenes entre Vigo y A Coruña por el robo de cable entre Catoira y Pontecesures
Redacción