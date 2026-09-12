Rego cifra en 2.100 los menores migrantes en Ceuta y pide responsabilidad a las autonomías para su traslado a la Península

Grupos de migrantes duermen en la calle este sábado en las inmediaciones de la explanada de embolsamiento de Loma Colmenar en Ceuta EFE

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha cifrado este sábado en 2.100 los menores migrantes filiados en el sistema de acogida en Ceuta, si bien ha detallado que 700 son niñas "muchas de ellas de muy corta edad" y ha pedido "responsabilidad política" a las autonomías para trasladar a los menores a la Península.

"Es imposible que un territorio tan pequeño como Ceuta en un evento de esta magnitud pueda hacerse cargo de todo esto. Lo que debemos hacer es desatascar esta situación, de lo que nos hacemos cargo en el Gobierno en la parte que nos corresponde, pero la tutela de los niños en situación de desamparo por ley la tienen las comunidades autónomas", ha trasladado en una atención a medios en Córdoba, antes de participar encuentro de la Coordinadora Provincial de IU.

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Rego ha detallado que "todavía quedan niños para afiliar y para incorporar en el sistema de acogida" y que, en la medida en la que sea posible trasladarlos a la Península se podrá ir "mucho más rápido".

En este sentido, ha indicado que se ha desplazado una unidad multidisciplinar de apoyo a la infancia para las labores relacionadas con filiaciones y entrevistas con el objetivo de agilizar estos trámites que, por otro lado, deben ser llevados a cabo "de manera individualizada" según "exige el ordenamiento jurídico".

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También se están iniciando los expedientes de aquellos niños que "han manifestado que quieren volver con sus familias" a Marruecos, procedimientos que requieren de "un tiempo jurídico" dado que se trata de una reagrupación familiar, aunque serán remitidos "con carácter urgente en pocos días a Marruecos" para "comprobar que existe una estructura familiar".

"Por nuestra parte no tenemos ningún problema. Es decir, se acredita la situación y automáticamente se puede dar. Es más, en el caso de niños que vienen de países en los que la relación es más fluida o hay respuesta por parte de su país de procedencia, la reagrupación familiar es mucho más ágil e inmediata", ha exigido la ministra, tras recordar que desde el 30 de julio se ha registrado un "número cuantioso" de expedientes de retorno de reagrupación familiar en Marruecos que "no ha recibido respuesta".

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Al hilo, ha subrayado que, en muchos casos, se trata de "niños y niñas que están huyendo de situaciones muy duras" en las que carecen de una estructura familiar. "No hay padres, no hay familia. Vienen de estar en la calle. Eso es un dato que me gusta recordar de vez en cuando".

Tras insistir en que algunos de estos casos son relativos a niñas que "huyen de violencia sexual o matrimonios forzosos", situaciones calificadas por Rego como "muy extremas", ha subrayado la necesidad institucional de ser "prudentes y garantistas" durante el proceso.