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Sociedad

Lady Gaga y Michael Polansky se convierten en padres, según People y Page Six

Efe
12/09/2026 21:11
Lady Gaga
Archivo El Ideal Gallego 
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La cantante y actriz estadounidense Lady Gaga y su prometido, el empresario Michael Polansky, se convirtieron en padres de su primer hijo juntos, según informaron este viernes medios de comunicación estadounidenses como Page Six y People.

Por el momento, la artista no ha confirmado oficialmente la noticia.

De acuerdo con las publicaciones de ambos medios, que citan fuentes cercanas a la pareja, no han trascendido detalles adicionales sobre la fecha exacta del nacimiento, el sexo ni el nombre del recién nacido.

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La noticia se dio a conocer después de que el portal de entretenimiento Page Six obtuviera imágenes de la pareja paseando con el bebé en el norte del estado de California, lo que representaría la primera aparición pública de la familia.

La pareja ha mantenido un perfil bajo durante los últimos meses tras la conclusión de la gira mundial de la cantante en primavera y no se ha filtrado ningún tipo de imágenes de Lady Gaga embarazada.

Gaga, cuyo nombre de pila es Stefani Joanne Angelina Germanotta, de 40 años, y Polansky, de 42, comenzaron a salir en 2019 y se comprometieron en 2024.

A lo largo de los últimos años, la intérprete de éxitos como 'Bad Romance' quien en su carrera ha sido galardonada con premios Grammy, un Emmy y un Oscar, ha expresado en múltiples entrevistas su deseo de formar una familia y convertirse en madre.  

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