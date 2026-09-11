Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Sociedad

Muere la princesa Astrid de Noruega con 94 años, dos días después de funeral de su hermano

Agencias
11/09/2026 18:41
Oslo (Norway), 11/09/2026.- FILE - File picture dated 27 May 2025 of Princess Astrid at the opening of the second part of the exhibition "At the King's Table - from tableware to contemporary ceramics" in the Queen Sonja KunstStall. Norway's Princess Astrid and Erling Lorentzen attending the christening of the lifeboat "Princess Ragnhild" on Bygdøy. Norway's Princess Astrid, the older sister of the late King Harald, has died at the age of 94, the palace announced 11 September 2026. (Noruega) EFE/EPA/Stian Lysberg Solum NORWAY OUT
La princesa Astrid de Noruega en un evento en mayo del año pasado
EFE
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50
beowner620

La princesa Astrid de Noruega, hermana mayor del difunto rey Harald V cuyo funeral se celebró el miércoles, falleció este viernes a los 94 años, según informó la Casa Real noruega.

El rey Haakon VIII ha recibido con gran tristeza la noticia del fallecimiento de su tía y ha decidido que las banderas del Palacio Real sean arriadas a media hasta este viernes, así como el día del funeral, de acuerdo con la nota.

"Su fallecimiento es una gran pérdida para todos nosotros. La echaremos de menos", declaró Haakon, que asumió el trono al morir su padre Harald el pasado 28 de agosto a los 89 años.

El cortejo fúnebre con el ataúd del fallecido rey Harald V de Noruega empezó este miércoles el recorrido desde el Palacio Real hasta la Catedral de Oslo, una procesión en la que participan la familia real noruega, miembros de otras casas reales, entre ellos los reyes de España, Suecia y Países Bajos, y varios jefes de Estado.El féretro salió del Palacio Real a las 12.00 hora local para iniciar el recorrido de algo más de un kilómetro hasta la catedral de la capital noruega.Al salir del palacio el féretro, cubierto con la bandera real, sonó la primera de las 21 salvas de duelo de cañones que acompañaron en los primeros minutos del cortejo.El cortejo está encabezado por la Policía montada, la banda de la Guardia Real, la banda de las Fuerzas Armadas, el estandarte de la Guardia con crespón de luto, la Guardia del rey y el jefe de Protocolo de la Casa Real.Inmediatamente detrás, aparece el féretro tras un vehículo todoterreno sobre un armón de artillería flanqueado por los portadores del féretro, ayudantes de campo del rey.Tras el féretro caminan el rey Haakon VIII, la princesa heredera Ingrid Alexandra, su hermano el príncipe Sverre Magnus, y la princesa Marta Luisa, hermana mayor del nuevo monarca.La reina Mette-Marit, a quien se le trasplantó un pulmón en junio, y la viuda, la reina Sonia, cubren el recorrido en coche.Por detrás caminan miembros de familias reales extranjeras, entre ellos los reyes de España, Felipe VI -que es uno de los padrinos de Ingrid Alexandra- y Letizia; los reyes Guillermo y Máxima de Países Bajos, acompañados por la princesa heredera Catalina Amalia, y los reyes Carlos XVI Gustavo y Silvia de Suecia, junto con sus tres hijos.También forman parte de la comitiva los príncipes herederos Akishino y Kiko de Japón; el rey Abdalá II de Jordania y la reina Rania; el Príncipe Alberto de Mónaco y Charlene; los reyes Felipe y Matilde de Bélgica; los reyes Federico X y Mary de Dinamarca, y el príncipe Guillermo y la princesa Ana de Inglaterra, entre otros.Entre los jefes de Estado y de Gobierno que participan en el cortejo fúnebre se encuentran los presidentes de Lituania, Gitanas Nauseda; de Ucrania, Volodímir Zelenski; de Chequia, Petr Pavel; de Finlandia, Alexander Stubb, además de la primera ministra danesa, Mette Frederiksen.Les siguen el presidente del Parlamento noruego, Masud Gharahkhani; el primer ministro, Jonas Gahr Støre, y la presidenta del Tribunal Supremo, Toril Marie Øie.

El entierro del rey Harald de Noruega, en imágenes

Más información

El rey recordó que, con sólo 22 años, la princesa Astrid tuvo que asumir tras la muerte de su madre, la princesa heredera Marta, el papel de primera dama de Noruega, que ejerció durante 14 años, de 1954 a 1968.

Así, se convirtió en la "mano derecha" primero de su abuelo, Haakon VII, y después de su padre, Olav V, y representó al país en festividades, eventos oficiales y visitas de Estado de todo tipo, explicó la Casa Real.

"En su trabajo, la princesa Astrid siempre estuvo particularmente preocupada por la atención e inclusión de los más vulnerables de la sociedad. Era muy leal y siempre desempeñó su deber con compromiso, presencia y un espíritu contagioso", destacó el rey Haakon.

Cuando el entonces príncipe heredero Harald se casó en 1968, su esposa Sonia asumió el papel de primera dama, pero la princesa Astrid continuó representando a la corona en todo tipo de actos oficiales, y permaneció activa en este sentido hasta su muerte.

Marius Borg Hoiby hijo de la princesa Mette-Marit

La justicia noruega acepta el recurso del hijo de reina Mette-Marit en caso por violación

Más información

La princesa Astrid contrajo matrimonio en 1961 con el navegante y medallista olímpico Johan Ferner, una unión a la que la Iglesia noruega puso objeciones en su momento porque Ferner, que murió en 2015, era divorciado.

La pareja tuvo cinco hijos: Cathrine, Benedikte, Alexander, Elisabeth y Carl-Christian Ferner.

La última aparición pública de la princesa Astrid fue este miércoles, en el funeral de su hermano Harald, que fue sepultado en el mausoleo de la Casa Real en la fortaleza de Akershus tras una misa en la Catedral de Oslo.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Panorámica del embalse del Mandeo en Curtis

Curtis teme que los reiterados cortes de luz pongan en riesgo la llegada de nuevas empresas al polígono
Fran Moar
Los técnicos de iluminación, durante un ensayo

Cómo es por dentro la ambiciosa propuesta de ‘Jenufa’ en A Coruña: “En unos años se pagarán millonadas por verla en Londres”
Óscar Ulla
Imagen del boquete abierto por el vehículo al chocar contra el muro del supermercado

Un conductor empotra su coche contra un supermercado en Vigo y hiere a una empleada
EFE
Pedro Sánchez

Sánchez pide a las autonomías ejecutar todos los recursos educativos
Agencias