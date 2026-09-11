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Sociedad

Los médicos irán a la huelga indefinida en todo el país desde el 28 de octubre para exigir un Estatuto Marco

Ep
11/09/2026 13:26
Concentración en el Chuac por la huelga nacional de médicos por el estatuto
Concentración en el Chuac por la huelga nacional de médicos por el estatuto
Germán Barreiros
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El Comité de Huelga médico ha anunciado este viernes la convocatoria de paros indefinidos desde el 28 de octubre en toda España para expresar su rechazo al Proyecto de Ley del Estatuto Marco y demandar una norma propia para el colectivo médico y facultativo.

Así lo han acordado la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), el Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O'MEGA).

La decisión, que también ha respaldado la Unión Médica y Facultativa (UMYF), se produce 10 días después de la aprobación en Consejo de Ministros del proyecto de ley, que busca reformar la normativa vigente desde 2003 y que ahora continúa su tramitación en el Congreso de los Diputados.

Tras ello, el Comité de Huelga criticó "el empecinamiento del Ministerio de Sanidad en seguir adelante con un Estatuto Marco que cuenta con el rechazo de médicos y facultativos, ignorando meses de huelgas, movilizaciones y reiterados intentos de alcanzar una negociación real".

La secretaria general de AMYTS, Ángela Hernández, ha aseverado en declaraciones remitidas a los medios que iniciar esta huelga indefinida "es un fracaso de todos". "Pero queremos transmitir a los pacientes que esto lo hacemos por y como pacientes. No queremos seguir asistiendo a cómo se degrada paulatinamente la asistencia", ha apuntado.

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Hernández ha explicado que el objetivo de los paros es que, si se mantiene el Estatuto conjunto, los médicos tengan las "mismas condiciones" que tienen las demás categorías profesionales sanitarias. "No un estatuto negociado por los sindicatos generalistas y el sindicato profesional de enfermería, en el que los médicos continuamos con una jornada discriminatoria y una clasificación que empeora nuestras condiciones", ha advertido.

En paralelo, ha comentado que, si el desempeño de médicos y facultativos "tiene que seguir siendo excepcional y extraordinario", quieren que esas condiciones se negocien con los sindicatos médicos como interlocutores, a través de un estatuto médico y facultativo.

"No es difícil de entender, cada nivel tiene su parte de responsabilidad. El Ministerio (de Sanidad) coloca el marco, las comunidades lo desarrollan. Nos hemos dado un Sistema Nacional de Salud complejo, pero que no puede seguir soportado por la sobrecarga y el malestar de médicos y facultativos", ha remachado.

Entre las reivindicaciones concretas de los sindicatos médicos y facultativos se encuentran cuestiones como el establecimiento de la jornada de 35 horas, el reconocimiento y compensación del exceso de jornada, la reforma integral del sistema de guardias para garantizar su voluntariedad, una clasificación profesional acorde a la formación y responsabilidad y cambios en el modelo de jubilación.

Estas nuevas movilizaciones, que tendrán carácter indefinido, se suman a los paros que tuvieron lugar en la primera mitad del año, que entonces se limitaron a una semana al mes entre febrero y junio. Desde la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) se ha informado de que está pendiente cerrar el calendario del resto de actuaciones que se llevarán a cabo.

Las organizaciones han hecho un llamamiento al conjunto de médicos y facultativos para mantener la unidad de acción y respaldar esta convocatoria, ante un momento que consideran "decisivo" para el futuro de la profesión en España.

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